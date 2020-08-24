закрыть
24 августа 2020, понедельник, 17:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дмитрий Кулеба назвал отличие Майдана и событий в Беларуси

2
  • 24.08.2020, 16:50
  • 2,212
Дмитрий Кулеба назвал отличие Майдана и событий в Беларуси
Дмитрий Кулеба
Фото: liga.net

Глава МИД Украины объяснил, почему не стоит сравнивать эти революции.

Револиция Достоинства в Украине и события в Беларуси могут казаться подобными, но между ними есть фундаментальное различие. В чем именно отличие на пресс-конференции в понедельник, 24 августа, рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Корреспондент".

"Я бы не сравнивал ситуацию 2014-го года в Украине, Майдан, Революцию Достоинства и нынешние события в Беларуси. Внешне они могут казаться подобными, но между ними есть одно фундаментальное различие: в 2014 году украинцы восстали за развитие своего государства как европейского. Это был вопрос выбора: возвращение в пространство, контролируемое Россией, или продолжение движения в большую европейскую семью. Мы не видим этого выбора сейчас в Беларуси. Мы считаем, что белорусы прежде всего выражают свое недовольство правящей элитой, которая десятилетиями удерживает власть в стране. Но речь не идет сейчас в Беларуси о выборе движения страны. И это фундаментальное различие, его нужно учитывать", - говорит министр.

Он добавил, что настоящую, действенную поддержку Запада Украина начала чувствовать уже после Майдана.

"Я считаю, прежде всего выбор должен сделать белорусский народ. И уже на основе того выбора, который будет им сделан, Европейский Союз будет принимать решение о том, как в дальнейшем поддерживать Беларусь", - добавил он.

Вместе с тем он отметил, что любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины.

"Украина заинтересована в независимой, демократической Беларуси. Поэтому любое дальнейшее укрепление позиций России в Беларуси не отвечает национальным интересам Украины. У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что эта часть границы должна оставаться для нашей страны безопасным и дружественным рубежом", - сказал Кулеба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш