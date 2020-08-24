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«Незнакомые люди беседовали друг с другом так, будто знакомы тысячу лет, это было невероятно»

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  • 24.08.2020, 17:37
  • 4,622
«Незнакомые люди беседовали друг с другом так, будто знакомы тысячу лет, это было невероятно»
Фото: Intex-press

Как жительница Барановичей ездила в Минск на Марш новой Беларуси.

Мирное шествие под названием «Марш новой Беларуси» прошло в центре Минска 23 августа. Корреспондент intex-press.by Ирина Комик побывала на нем и посмотрела, с каким настроением люди пришли:

- О марше я прочитала в конце недели в социальных сетях, а идея поехать возникла утром в воскресенье. Сели с друзьями в машину и поехали в Минск.

Возле кафе «Карчма» нас остановили сотрудники ГАИ. Проверили документы, попросили открыть багажник и отпустили. Вся последующая дорога до Минска была спокойной. На въезде в столицу также стоял пост ГАИ, но при нас никого не останавливали.

Мы припарковали автомобиль возле станции метро «Первомайская» и направились пешком в сторону проспекта Независимости. Некоторые улицы были перекрыты.

На проспекте Независимости людей было столько, что рассмотреть начало и конец этой колонны невозможно. Белорусы заняли проезжую часть. Толпа двигалась по принципу потока машин: часть по дорожной разметке в одну сторону, часть – в другую. В колоннах было спокойно.

Люди ходили с цветами, с бело-красно-белыми флагами, с Погоней, лентами, шарами и плакатами, о чем-то весело болтали и смеялись. Люди кричали «Уходи!», «Свободу заключенным!», «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!», «МТЗ», «Вас обманули» – силовикам и «Верым! Можам! Пераможам!».

Вдруг я услышала гул, который стремительно приближался к нам. Я уже готовилась испугаться, как поняла, что это – волна из людских голосов: кто-то в самом начале стал кричать «у-у-у-у» и поднимать руки вверх, и это подхватывали стоящие рядом.

Ближе к 18 часам процессия двинулась в сторону Немиги и остановилась возле стелы «Минск – город-герой». Люди уселись на траву! Кто-то пел песни, кто-то кушал, кто-то разговаривал, кто-то подходил к силовикам, которые оцепили стелу колючей проволокой и стояли как статуи. Люди пытались с ними разговаривать, но те стояли неподвижно. Кстати, на марше мы встретили много знакомых из Барановичей.

Спустя час посиделок на траве люди собрались идти в сторону площади Государственного флага. Кто-то в толпе крикнул:

– Безработные здесь?

– Здесь! – кричали в толпе.

– Наркоманы здесь?

– Здесь!

– Проститутки здесь?

– Здесь!

– Ну, идемте!

И все со смехом направились в сторону площади Государственного флага. По пути к площади некоторые люди подходили к стоящим за проволокой силовикам, делали на их фоне селфи, пытались разговаривать. Все это время силовики стояли в балаклавах без эмоций.

Когда мы двинулись за стелу вверх по дороге к площади Государственного флага, то увидели, что некоторые люди стали возвращаться обратно к Немиге.

– Разворачиваемся. Там оцепление. Стоят силовики. Давайте вернемся, чтобы не провоцировать их, – говорили люди, которые шли обратно в сторону Немиги.

Оказалось, что перед площадью Государственного флага силовики перекрыли дорогу протестующим. Они стояли с сеткой, которой разгоняли протесты 9 и 10 августа в Минске.

Толпа стала разворачиваться. С песнями, стихами, кричалками люди пошли в сторону проспекта Независимости. Им было весело. И мне тоже. Незнакомые люди беседовали друг с другом так, будто знакомы тысячу лет! Это было невероятно. Многотысячная толпа делала все синхронно и организованно. Люди из окон многоэтажек махали БЧБ-флагами и фонариками!

Над протестующими пролетел вертолет. Он летел низко. Некоторые подумали, что на вертолете бело-красно-белая символика и начали махать. Как выяснилось позже, на этом вертолете летел Лукашенко.

Возвращаясь к машине около 20.00, я впервые почувствовала усталость. Домой мы возвращались уставшие и под впечатлениями.

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