Премьер-министр Польши проведет совещание всех политических фракций, посвященное Беларуси 24.08.2020, 17:33

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Darek Delmanowicz

Совещание назначено на среду, 26 августа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий проведет в среду, 26 августа, совещание с участием представителей всех политических фракций, посвященное ситуации в Беларуси. Об этом сообщил глава Канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, передает «Польское радио».

«По мнению правительства, ситуация в Беларуси требует надполитического диалога», - заявил глава Канцелярии Матеуша Моравецкого.

«С одной стороны, в ходе встречи будут представлены предпринятые уже меры в связи с ситуацией в Беларуси, как на международном, так и государственном форумах. С другой стороны, мы рассчитываем на совместное обсуждение и осмысление развития событий в Беларуси, а также позиции, которую должна занимать Польша в сложившейся ситуации», - отметил Михал Дворчик.

Глава Канцелярии премьер-министра подчеркнул, что развитие событий в Беларуси должно быть темой предметного обсуждения. Он подчеркнул, что «этот вопрос очень важен не только с точки зрения Польши и региона, но и всей Европы».

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