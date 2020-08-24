СМИ: Ким Чен Ын впал в кому 33 24.08.2020, 17:52

34,231

Ким Чен Ын

Фото: Reuters

Теперь страной руководит сестра лидера КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет «Корреспондент».

Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.

По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы "снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».