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СМИ: Ким Чен Ын впал в кому

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  • 24.08.2020, 17:52
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СМИ: Ким Чен Ын впал в кому
Ким Чен Ын
Фото: Reuters

Теперь страной руководит сестра лидера КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, пишет «Корреспондент».

Он сослался на данные южно-корейской разведки, согласно которым 33-летняя сестра лидера КНДР Ким Е Чжон руководит страной - хотя официальных назначений на эту должность не было.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал часть обязанностей помощникам, в том числе своей сестре Ким Е Чжон.

По мнению южнокорейских разведчиков, решение Ким Чен Ына о частичной передачи полномочий направлено на то, чтобы "снять стресс от правления и предотвратить вину в случае провала политики".

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