Как сделать бело-красно-белый флаг своими руками

Как сделать бело-красно-белый флаг своими руками4
- 24.08.2020, 18:06
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Подробная инструкция.
Журналисты intex-press.by отправились в торговые точки за тканью, а потом сшили флаг своими руками.
Для бело-красно-белого-полотнища требуются три полоски одинаковой ширины и длины: две белые и одна красная. Желательно использовать подкладочный материал, так как он легкий и тонкий. Плюс красный и белый моток ниток и швейная машинка (кстати, хороший повод зайти в гости к своей бабушке).
В барановичских магазинах тканей, которые удалось обойти, найти нужный материал оказалось непросто.
– Да вы что, в последние дни это самый ходовой материал сейчас, ткань просто не успевают привозить, – в один голос твердили продавцы и предлагали купить ткани другого качества: более тяжелого и плотного.
Но в одном из магазинов в центре города журналисты все-таки нашли необходимый материал красного и белого цвета. Три полосы шириной по 40 см и длиной по 150 см обошлись в небольшую сумму – 4 рубля 20 копеек.
Осталось дело за малым, три полоски нужно сшить между собой, накидывая около 2–5 см на швы и загибы. Помните о том, что ткань из подкладочного материала «сыплется», поэтому все края необходимо обязательно «подрубить», то есть загнуть два раза и прострочить на швейной машинке. Можно сметать вручную, но это займет больше времени.
Если хотите сделать крепление для древка, один из краев флага нужно загнуть на 2–5 см (в зависимости от размера) и прострочить.
Кстати, учтите: соотношение ширины флага к длине должно составлять 1:2.