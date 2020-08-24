Как сделать бело-красно-белый флаг своими руками 4 24.08.2020, 18:06

7,312

Подробная инструкция.

Журналисты intex-press.by отправились в торговые точки за тканью, а потом сшили флаг своими руками.

Бело-красно-белый флаг, который удалось сшить своими руками. Фото: Ирина КОМИК

Для бело-красно-белого-полотнища требуются три полоски одинаковой ширины и длины: две белые и одна красная. Желательно использовать подкладочный материал, так как он легкий и тонкий. Плюс красный и белый моток ниток и швейная машинка (кстати, хороший повод зайти в гости к своей бабушке).

В барановичских магазинах тканей, которые удалось обойти, найти нужный материал оказалось непросто.

– Да вы что, в последние дни это самый ходовой материал сейчас, ткань просто не успевают привозить, – в один голос твердили продавцы и предлагали купить ткани другого качества: более тяжелого и плотного.

Но в одном из магазинов в центре города журналисты все-таки нашли необходимый материал красного и белого цвета. Три полосы шириной по 40 см и длиной по 150 см обошлись в небольшую сумму – 4 рубля 20 копеек.

Осталось дело за малым, три полоски нужно сшить между собой, накидывая около 2–5 см на швы и загибы. Помните о том, что ткань из подкладочного материала «сыплется», поэтому все края необходимо обязательно «подрубить», то есть загнуть два раза и прострочить на швейной машинке. Можно сметать вручную, но это займет больше времени.

Фото: Диана КОСЯКИНА

Если хотите сделать крепление для древка, один из краев флага нужно загнуть на 2–5 см (в зависимости от размера) и прострочить.

Кстати, учтите: соотношение ширины флага к длине должно составлять 1:2.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».