«Они оторвали на моих глазах человеку ступню» 9 24.08.2020, 18:32

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Фото: НМ / Belsat.eu / Vot-tak.tv

История одного задержания в Гомеле.

Двадцатилетний Илья (имя изменено по просьбе героя) принимал активное участие в первых днях противостояния в Минске, однако за решетку попал в Гомеле. Он рассказал «Белсату» об уличном сопротивлении, условиях в гомельском СИЗО и насилии со стороны милиционеров.

Первые дни протеста

Илья принимал очень активное участие в самом первом дне протестов. Парень отбивал мирных граждан от сотрудников ОМОНа, прорывался на стелу «Минск – город-герой». Он хорошо помнит момент, когда силовики начали использоваться светошумовые гранаты.

«Сначала сложилось впечатление, что они страшнее звучат и выглядят издалека, чем когда бежишь через них с закрытыми ушами», – вспоминает он.

Говорит, что почувствовал отчаяние, когда увидел машины с высокими решетками и водометы.

«Единственное, что нам оставалось делать – кричать лозунги. Но слова не спасут от насилия», – делится впечатлениями парень.

В ту ночь, с 9-го на 10-ое августа, он испытал настоящий ужас.

«Я бегал по дворам совсем один, вокруг не было никакого, в окнах даже не было света, а возле улиц стояли колонны техники. Я видел, как ОМОН забегал во дворы, как хватали людей, стоявших на улице и возле подъездов. Мой принцип в те часы: «Движение –это жизнь».

Минск, Беларусь. 9 августа 2020 г. Фото: Belsat.eu / Vot-tak.tv

Мужчине оторвало стопу

В итоге он встретил другого парня, который был на машине. Возможно, это спасло его от задержания. Протесты 10-го августа наш герой описывает как «праздничные».

«Пели песни, мы слышали лозунги. Я отдыхал и ждал: откуда же могут сейчас прийти силовики?».

Появились омоновцы неожиданно, вместе со светошумовыми гранатами.

«Они оторвали на моих глазах человеку ступню. Три мужика потянули его к остановке, где положили на скамейку и вызвали скорую. Я был очень рад, когда узнал, что он выжил».

ОМОН не подпускал протестующих к себе ближе, чем на 50 метров — все постоянно отступали.

«Мне казалось, что мы проиграли, потом еще и о погибшем стало известно…», — говорит парень.

Станция метро Спортивная, Минск, Беларусь. 10 августа 2020 г. Фото: Александр Васюкович / Vot-tak.tv / Belsat.eu

Пытки

Илья решил вернуться в свой родной Гомель. Ему казалось, что там протесты еще не угасли. Сразу же во вторник 11 августа он принимал участие в местных акциях. Говорит, что ходил по ул. Советской с бело-красно-белой лентой. Там его заметили милиционеры.

Парня задержали недалеко от центральной площади города. В автозаке были случайные люди. При задержании не били. Отвезли в Новобелицкий РОВД, при осмотре нашли перцовый баллон.

«Из-за этого меня отвели на особый этаж. Отбили бедра, унижали: и словами, и окунали головой в унитаз. Когда я отказался от допроса, били по телу и голове».

Гомель, 20 августа. Фото: Belsat.eu

Новобелицкий суд 11 августа приговорил парня к 10 суткам административного ареста. Этот срок он отсиживал в гомельском СИЗО. Условия там были куда лучше по сравнению с Минским ЦИП.

«В моей камере было 22 человека, не было такого дефицита мест как в Минске. Большая часть были арестованы за участие в акциях. Причем они целенаправленно шли на протесты. Но хватало и случайных людей».

Никто не жаловался на избиения после РОВД. Сокамерников Илья описывает как «максимально приятных людей». Они объединяли передачи. Получилось, что сигарет, колбасы, печенья и других сладостей хватило бы на 2 отсидки по 15 дней. Арестанты лепили фигурки для шахмат и нардов из хлеба.

Если в Минске людям не давали спать, то в Гомеле позволяли даже полежать в постели побольше.

«Отбой в белорусских тюрьмах обычно от 22 до 6. Часто после 6 часов спать не разрешают, однако у нас такое не практиковалось».

Зато ежедневно водили группами по 10 человек подписывать раскаяние. Илья эту бумагу подписать отказался.

Тюрьма по улице Володарского, Минск. Фото: Ирина Ареховская / «Белсат»

Освобождение

Освободили Илью в субботу 15-го августа. А уже 16-го числа пошел на очередную акцию протеста. Подал апелляцию на решение суда и написал заявление в Следственный комитет для начала уголовного дела против милиционеров. Парень говорит, что хорошо себя чувствует. Особых травм задержание не оставило.

«Единственный момент, когда мне было плохо – когда на TUT.by появились списки пропавших без вести. Тогда были даже проблемы со сном. Но уже через пару дней все прошло».

Несмотря на задержание Илья будет продолжать бороться.

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