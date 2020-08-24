S&P 500 обновил максимум после разрешения США лечить COVID плазмой крови 24.08.2020, 18:41

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Американский индекс обновил рекордные значения за всю историю расчета.

Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,88% до 3426,92 пункта по состоянию на 17:20 по Минску, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite растет на 0,84% — до 11 407,33 пункта, передает РБК.

Они обновили рекордные значения за всю историю расчета, после того как Министерство здравоохранения и социальных служб США разрешило переливать пациентам с COVID-19 плазму крови от уже переболевших людей, хотя эффективность этого метода лечения еще не доказана. Предыдущий рекорд был установлен в пятницу, 21 августа.

Сильный рост демонстрируют акции компаний-производителей плазмы: североамериканские биотехи Liminal BioSciences и ADMA Biologics прибавили 47% и 25,6% соответственно, а израильская Kamada — 16,1% по состоянию на 17:45 по Минску.

На оптимизм инвесторов повлияло и сообщение от Financial Times о том, что в Белом доме рассматривают возможность экстренного внедрения в стране вакцины от коронавируса британской компании AstraZeneca и Оксфордского университета уже в октябре. Это потенциально позволит обойти нормативные стандарты и начать вакцинирование американских граждан до ноябрьских президентских выборов.

«Любая позитивная новость о вирусе приводит к росту рынков. Однако к любым новостям о вакцине или лекарстве от коронавируса следует относиться со скепсисом, учитывая тот путь, через который они должны пройти прежде, чем их будет использовать большинство людей», — цитирует Wall Street Journal (WSJ) главного стратега компании Principal Global Investors Симу Шах.

Аналитик компании XM Раффи Бояджян также отметил, что убедительных результатов по какой-либо из вакцин или средств лечения коронавируса все еще нет. Он добавил, что многим инвесторам предстоит осознать перспективу затягивания пандемии на еще год или два.

Среди других позитивных новостей — замедление темпов роста числа зараженных в США: менее 50 тыс. новых случаев девятый день подряд.

«Видимо, наиболее эффективным штатам удалось взять распространение вируса под контроль, не прибегая к жестким локдаунам и не нанося ущерб экономике. Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, но умеренными темпами. Это обнадеживает: крупнейшая в мире экономика начинает восстанавливаться», — заявил WSJ главный экономист Berenberg Bank Хольгер Шмидинг.

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