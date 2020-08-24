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Минфин РФ предложил ограничить кредиты для Беларуси

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  • 24.08.2020, 19:04
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Минфин РФ предложил ограничить кредиты для Беларуси

Режим Лукашенко не сможет претендовать на получение кредитов на общих основаниях.

Министерство финансов России подготовило правила, которыми в случае утверждения будет руководствоваться Россия при выдаче госкредитов другим странам. На общих основаниях на их получение не смогут претендовать Беларусь, Армения, Венесуэла и Куба, пишет РБК со ссылкой на документы Минфина РФ.

Одной из целей предоставления госкредитов в документе названо "формирование положительного имиджа Российской Федерации как ответственного международного кредитора и донора". В качестве принципа декларируется экономическая и коммерческая целесообразность предоставления госкредита. Если правила предоставления госкредитов будут утверждены, то в качестве потенциальных заемщиков не будут рассматриваться:

государства, находящиеся в состоянии военных конфликтов и социально-политических кризисов;

государства, в отношении которых действуют поддержанные Россией санкции ООН, предусматривающие ограничения на предоставление внешнего финансирования;

государства, допустившие дефолт по своим внешним долговым обязательствам и не наладившие финансово-экономическую ситуацию;государства, отнесенные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к шестой и ниже группам странового кредитного риска;

государства с долгосрочным кредитным рейтингом ниже B- (Standard & Poor's, Fitch) или B3 (Moody's Investors Service);

государства, где средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов (CDS) в долларах США на срок десять лет превышает 800 базисных пунктов по данным Bloomberg.

В состоянии гражданской войны, по данным Совета по международным отношениям США, сейчас находятся Афганистан, Сирия, Йемен, Ливия и Южный Судан. В состоянии территориального военного спора — Украина. К замороженным принято относить конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. В Беларуси сейчас разворачивается внутренний политический кризис, вызванный противостоянием народа и режима Александра Лукашенко.

С 2008 года российское правительство и ВЭБ.РФ выдали Беларуси по меньшей мере восемь кредитов. На конец марта 2020 года Минск был должен около $7,5 млрд правительству России и еще $0,44 млрд ВЭБу по кредиту на строительство Белорусской АЭС — всего $7,92 млрд.

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