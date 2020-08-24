Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Трамп официально стал кандидатом в президенты США4
- 24.08.2020, 19:11
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Выборы президента США пройдут в ноябре.
Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире.
Действующий президент США набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.
Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.
Выборы президента США пройдут в ноябре. основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.