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Трамп официально стал кандидатом в президенты США

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  • 24.08.2020, 19:11
  • 2,315
Трамп официально стал кандидатом в президенты США

Выборы президента США пройдут в ноябре.

Республиканская партия официально выдвинула Дональда Трампа на второй президентский срок, голосование съезда проходило в прямом эфире.

Действующий президент США набрал необходимые для выдвижения 1276 голосов делегатов.

Эта процедура, тем не менее, является формальностью, поскольку ранее Трамп в отсутствие серьезной конкуренции выиграл республиканские праймериз и получил все 2,4 тысячи голосов партийного съезда, кроме одного голоса.

Выборы президента США пройдут в ноябре. основным соперником действующего главы государства будет демократ Джо Байден.

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