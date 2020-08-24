Психопат против океана 17 24.08.2020, 19:30

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фото с сайта: kasparov.ru

Невероятно жалкая агония диктатора.

Наиболее массовая акция протеста состоялась в Минске 23 августа. При этом она была подчеркнуто мирной. Однако диктатор Лукашенко попытался сделать свой ответ максимально милитаризованным и оскорбительным для народа Беларуси. Обставленное в худших традициях диктатур третьего мира прибытие в резиденцию на боевом вертолете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына — все это говорит о неадекватности Лукашенко, пишет kasparov.ru.

Виктор Шендерович:

"Как крысы разбежались", — говорит глава режима, глядя через иллюминатор на площадь, где собрались десятки тысяч протестующих граждан его страны.

С умом и психической адекватностью Лукашенко все ясно, вопрос в другом: редактор на государственном телевидении, принявший решение выдать съемку в эфир так, чтобы текст был отчетливо слышен, — услужливый идиот или Штирлиц на общественных началах?

Потому что если ставилась задача еще подогреть протест, то БелТА с ней справилась".

Телеграм-канал NEXTA Live:

"Сегодня был по-настоящему прекрасный день! В одном только Минске на Площади и проспекте Независимости мы увидели БОЛЕЕ 250 ТЫСЯЧ белорусов! И это уже не говоря о том, что в регионах тоже было ну ооооочень многолюдно. Мы снова вышли на улицы наших городов исключительно мирно, с тысячами прекрасных плакатов, с тысячей улыбок и сжатых кулаков одновременно. И все ради того, чтобы сотни тысяч наших голосов слились в громогласное: "УХОДИ!"

Да, сегодня не обошлось без отдельных моментов, которые пошли не совсем по плану — выступление КС, например, не удалось организовать. Но! Каждый раз, когда мы выходим на улицы, это расшатывает нервы диктатора и его окружения, многие из которых уже давно сидят на чемоданах. Насколько нам известно, раскол наметился и в рядах силовиков — многие чиновники осознают, что крах режима уже неизбежен.

А самое главное, что сегодня мы нащупали иглу одного там усатого кощея. Предсказуемо, им оказался Дворец. Как только мы опубликовали предложение просто ПРОЙТИ МИМО, диктатор настолько обезумел от страха, что прыгнул в вертолет с автоматом и Колей-спецназовцем, чтобы экстренно прилететь в свой дворец-резиденцию, при этом отправив на защиту не только ВСЕ СИЛЫ своих цепных псов в черной форме, но и БТРы и даже боевой вертолет. Это показало только одно — он стал абсолютно безумен. Взять в руки против мирных протестующих (которые вообще ушли к тому времени), провести сюрреалистичное экстренное заседание, назвать отошедших, чтобы избежать крови, людей "крысами"?. Кто еще может поступить таким образом в 21 веке в центре Европы?

Так что сегодняшний день ставит окончательную точку в вопросе о том, выдержит ли режим. Нет, не выдержит. И это понимаем даже сам Лукашенко, хватаясь за оружие. Он и весь его режим обречен. Вопрос лишь в том, сколько недель осталось до конца.

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Телеграм-канал "СерпомПо":

"Беларусь сегодня вновь показала, что по-старому она жить не хочет и не будет.

В ответ Лукашенко объявился с автоматом без рожка и в черном. В той же форме, в которой его отряды убивали, избивали, пытали, насиловали. Это — наглядная и глупая демонстрация Беларуси, что этот человек невменяем, против него следует идти до конца.

Разумеется, мирно, наращивая забастовки и мирные протесты. Потому что против этого Лукашенко слаб — он ничего не сможет с этим поделать. То, чего он хотел бы — спровоцировать, устроить кровавое побоище и окончательно установить террористическую диктатуру. Но ему пока не дают такой возможности.

Нет ничего более жалкого, чем обращение Лукашенко с речью к омоновцам — его единственным на сегодня "сторонникам", которые ему ответно хлопали. Это и есть, похоже, его единственные активные "избиратели", готовые идти против народа. В их рядах есть преступники, которых ждет следствие и суд. Компромисса с ними не будет. Сроков давности тоже. Поддерживать Лукашенко в Минске против огромного народного шествия сегодня не вышел никто.

Оскорбления и угрозы Лукашенко в отношении народа Беларуси, вышедшего на мирные протесты против диктатуры, тоже ничего ему не дадут, — они только ухудшают его положение.

Словно в фильме "На гребне волны", психопат стоит один против океана. Он хочет победить огромные волны, катящие сверху тонны и тонны воды. Психопат даже не хочет их оседлать, он желает ими повелевать, подчинить их себе, бить по ним яростной дубинкой, стонать от злости, рычать, как дикий зверь, обнажая окровавленные клыки.

Волны его накроют. Время диктатора кончилось".

Андрей Никулин:

"Перефразируя Ницше, если летишь на встречу с народом, возьми с собой автомат, бронежилет и разгрузку. И вооруженного до зубов младшего сына, который мелькает на последних секундах. Кстати, на каком основании ему выдано боевое оружие, он же еще несовершеннолетний?

Лукашенко летит к своему дворцу через зачищенный центр города, именно так выглядит избранник 80% своего населения.

И, кстати, именно он регулярно форсирует силовую повестку и регулярно вбрасывает тезисы насчет расстрелов, жестких разгонов и военного решения вопросов.

Впечатление, что он пытается сам разыграть некий нажитый со времен евромайдана комплекс".

Роман Попков:

"Всем с детства знакомо выражение "бряцанье оружием". Вот Александр Григорьевич бряцал оружием в самом прямом, буквальном смысле слова. Реально дикость. С Альенде его сравнивать не надо. Альенде отбивался с горсткой своих леваков от чилийской армии, штурмовавшей дворец с помощью танков и авиации. Александр Григорьевич машет автоматом против той красивой девушки в красном платье, которую мы сегодня видели возле стелы — она сидела на турникетах. Лукашенко машет автоматом против подростков, у которых национальным орнаментом разрисованы щеки.

При этом нужно, конечно, понимать, что если бы люди не ушли от Дворца, Лукашенко за оцепление в жизни бы не вышел. Он пошел туда, начал махать стволом, когда люди ушли".

Он же:

"Сегодняшний Минск. Народу было, на мой взгляд, не меньше, чем на прошлой крупной акции 16 августа.

И вот на этих людей Лукашенко наставляет автомат, для борьбы с этими людьми он одевает в броник и шлем своего сына".

фото с сайта: kasparov.ru

фото с сайта: kasparov.ru

Алина Витухновская:

"Впечатление, что Лукашенко снимается сейчас в известной пародии на эпизоды из фильма "Бункер" и дико воодушевлен этой ролью. От "Терминатора" до "Зеленого слоника" — один шаг. Вот что постмодерн животворящий с людьми делает!"

Егор Ершов:

"Не знаю, Альенде Лука косплеит или в гитлеровский фольксштурм с сыном Колей решил поиграть так, что попахивает уже каким-то Рамзаном, но смотрится это как невероятно жалкая агония.

ГКЧП с их трясущимися руками и то выглядели достойней и даже сумели вполне достойно проиграть (а сдаться после перехода части военных на сторону народа, предотвратив тем самым гражданскую войну на территории ядерной державы — это таки достойно)".

Илья Лазаренко:

"До сих пор Лука выглядел глуповато. Но сегодня вечером со всеми этими маневрами, вертолетом, автоматом и Коленькой в каске все стало откровенным трагифарсом. Как бы фарс трагедией не обернулся.

А уж это заседание с Коленькой и секретаршей — просто шедевр. Не могу пройти мимо".

фото с сайта: kasparov.ru

Он же:

"Году в 2007 -м Широпаев Алексей предложил термин "нордический гандизм" для обозначения тактики Вечевой Революции. Ну вот мы и наблюдаем в Беларуси движение нордического гандизма".

Телеграм-канал "Малюта Скуратов»:

"15-летним Николаем Александровичем Лукашенко поиграли в воскресенье в солдатики.

Вот только белорусские законы совсем не поощряют переодевание ребенка в запрограммированного универсального солдата.

Статья 22 закона РБ "О правах ребенка":

"Ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию"

Статья 33 того же закона:

"Привлечение детей к участию в военных действиях или иное их использование в вооруженных конфликтах, пропаганда среди детей войны и насилия, создание детских военизированных формирований запрещаются"

Так, может, взять и лишить безумного батьку родительских прав? Ну чтобы хоть с чего-то начать..."

фото с сайта: kasparov.ru

Карина Кокрэлл-Фере:

Понедельник обещает быть горячим, друзья мои!

Немецкие врачи обещают официальное заключение о состоянии Навального (и, возможно, диагнозе).

Лукашенко обещает начать расправы с протестующими, в количестве 200 000 скандирующих сегодня у президентской резиденции Лукашенко: "Уходи!" , по территории которой экс-президент бегает сейчас в состоянии крайней ажитации с вооруженным сыном Колей (16 лет) и с автоматом без рожка.

Жаль, что стать президентом можно пока без справки от психиатра. Колю жалко. Тут надо бы вмешаться органам опеки".

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