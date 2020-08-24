закрыть
24 августа 2020, понедельник, 21:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Пинске работники больницы собрали деньги на новый велосипед подростку, пострадавшему 9 августа

10
  • 24.08.2020, 19:38
  • 4,134
В Пинске работники больницы собрали деньги на новый велосипед подростку, пострадавшему 9 августа
фото: media-polesye.by

Юношу столкнул с велосипеда милиционер, теперь он полтора месяца будет лечить перелом руки.

16-летнему Денису придется провести ближайшие полтора месяца с гипсом на руке. Молодой человек пострадал 9 августа. Как рассказывает «Медиа-Полесье», Дениса столкнул щитом с велосипеда сотрудник милиции. Это произошло 9 августа в 9 часов вечера на улице Первомайской. Юношу задержали и отвезли в ГОВД. «Скорую» к подростку, у которого была сломана рука, вызвали только после неоднократных просьб самого Дениса и вмешательства его родителей. В больнице Дениса пришлось прооперировать, он провел там 12 дней.

Мать подростка Наталья рассказала изданию, что ее приятно удивило доброжелательное отношение медперсонала и забота, которую работники больницы проявляли к ее сыну. Но еще большим сюрпризом для женщины и подростка стало то, что сотрудники больницы собрали деньги на покупку нового велосипеда для Дениса. Деньги уже переданы семье мальчика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш