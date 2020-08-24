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Белоруска на площади Независимости: Сегодня на переднем краю борьбы находятся рабочие

  • 24.08.2020, 20:12
  • 3,405
Белоруска на площади Независимости: Сегодня на переднем краю борьбы находятся рабочие

Митингующие в Минске призвали к солидарности с бастующими.

Сегодня, в 16-й день революции, белорусы снова вышли на площадь Независимости в Минске и на центральные улицы и площади своих городов.

"На переднем краю борьбы сейчас находятся рабочие, которые ведут забастовку и борются за всех нас. Сегодня в Солигорске задержали одного из лидеров стачкома Анатолия Бокуна. Мы стоим здесь чтобы поддержать его и всех рабочих, которые бастуют", - сказала ведущая митинга на площади Независимости Анастасия.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с митингов и акций протеста.

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