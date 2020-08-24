Минчанка на площади Независимости: Я хочу строить свое будущее здесь 24.08.2020, 20:33

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Студентка выступила на митинге.

«У Саши было 26 лет чтобы сделать Беларусь страной для жизни, - сказала молодая минчанка на митинге на площади Независимости. - Что мы имеем в итоге? Все талантливые, умные люди уезжают куда подальше из нашей страны для того, чтобы строить свое счастье в другом месте.

Я учусь в Польше, но я очень трепетно отношусь к Беларуси и с удовольствием вернусь сюда продолжать свою жизнь. Я не хочу уезжать из своей страны. Я хочу строить свое будущее здесь.

Я хочу, чтобы мы с вами держались до конца, выходили каждый день, сделали все, что в наших силах, чтобы уже в скором времени нашим родителям не пришлось переживать на наше будущее, чтобы молодежи не приходилось уезжать отсюда, чтобы те люди, которые уехали из страны, с удовольствием сюда вернулись».

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