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Отец Леонид Акалович: Я выхожу на Площадь, чтобы бороться с антихристом

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  • 24.08.2020, 20:50
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Отец Леонид Акалович: Я выхожу на Площадь, чтобы бороться с антихристом
Леонид Акалович
Фото: novychas.by

Священник БАПЦ поддержал протестующих в Минске.

Сегодня, в 16-й день революции, белорусы снова вышли на площадь Независимости в Минске и на центральные улицы и площади своих городов.

На площадь Независимости пришел отец Леонид Акалович из Белорусской автокефальной православной церкви. Осеняет крестом собравшихся. Говорит, что «пришел бороться с антихристом, который у нас появился».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с митингов и акций протеста.

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