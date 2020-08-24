Отец Леонид Акалович: Я выхожу на Площадь, чтобы бороться с антихристом

Отец Леонид Акалович: Я выхожу на Площадь, чтобы бороться с антихристом8
- 24.08.2020, 20:50
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Священник БАПЦ поддержал протестующих в Минске.
Сегодня, в 16-й день революции, белорусы снова вышли на площадь Независимости в Минске и на центральные улицы и площади своих городов.
На площадь Независимости пришел отец Леонид Акалович из Белорусской автокефальной православной церкви. Осеняет крестом собравшихся. Говорит, что «пришел бороться с антихристом, который у нас появился».
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