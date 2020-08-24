Отец Леонид Акалович: Я выхожу на Площадь, чтобы бороться с антихристом 8 24.08.2020, 20:50

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Леонид Акалович

Фото: novychas.by

Священник БАПЦ поддержал протестующих в Минске.

Сегодня, в 16-й день революции, белорусы снова вышли на площадь Независимости в Минске и на центральные улицы и площади своих городов.

На площадь Независимости пришел отец Леонид Акалович из Белорусской автокефальной православной церкви. Осеняет крестом собравшихся. Говорит, что «пришел бороться с антихристом, который у нас появился».

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