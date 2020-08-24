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Опереточно-комедийный

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 24.08.2020, 21:40
  • 18,710
Опереточно-комедийный

Вопрос сегодня только один: как именно уйдет этот злобный и тупой клоун.

Лукашенко несет. Очевидно, от страха потери власти. Боится своего народа.

Сегодня он заявил, что не желающие следовать госидеологии учителя не должны преподавать в школах. И добавил, что необходимо разбираться с теми, кто "перекинулся в другой лагерь".

Какая еще "госидеология"? Ведь даже то, что под ее видом родил из себя лукашенковские режим - это абсолютная фикция. Ее основной постулат - любить и славить диктатора, который и есть страна. Как в соседней РФ. "Нет Путина - нет России". Как при всех авторитарных режимах.

И без того карикатурный Лукашенко превращается в абсолютно опереточного диктатора из голливудского фильма, фрика из комедии. Его позирование с автоматом без рожка и переодевание 15-летнего "сына Коленьки" в милитари с огнестрельным оружием наперевес говорит само за себя.

Сегодня он устроил военно-дипломатический скандал с Литвой, подняв в пограничное небо боевую авиацию для отражения атаки вражеских "шариков с антигосударственной символикой". Договорился с Путиным испытать на белорусах непроверенную российскую вакцину от ковида, которая, вероятно, пойдет в одном пакете с покупкой систем российских ПВО.

Но что он придумает завтра, становится уже все менее и менее интересно. Вопрос сегодня только один - как именно уйдет неадекватный Лукашенко. Главное, чтобы этот злобный и тупой клоун не натворил новых дел, уходя с еще большей кровью.

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