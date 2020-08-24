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«Мы за свободу!»: В Гомеле сотрудники проектного института написали открытое письмо

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  • 24.08.2020, 22:28
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«Мы за свободу!»: В Гомеле сотрудники проектного института написали открытое письмо
фото: wikipedia.org

Сотрудники требуют проведения новых президентских выборов без участия Лукашенко.

21 сотрудник ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» подписали открытое письмо, в котором высказывают свою позицию о последних событиях в Беларуси. Авторы пишут, что пребывают в состоянии шока от случившегося после президентских выборов, а именно от «невероятной жестокости» со стороны органов правопорядка, «многочисленных фактов фальсификаций», «угроз административных органов», «необъективного освещения событий в госСМИ», передает kp.by.

- Мы за свободу, за честные выборы и против любого насилия, - говорится в письме. Подписавшиеся требуют проведения новых президентских выборов без участия Александра Лукашенко, но с участием всех альтернативных кандидатов, а также с допуском независимых наблюдателей.

Авторы письма призвали к расследованию и наказанию всех виновных в причинении насилия мирным гражданам. А также - к освобождению арестованных, признанных политзаключенными, бесперебойной работе интернета.

В Гомеле сотрудники проектного института выступили против насилия и за честные выборы. Фото: vk.com/id76061440

Фотографию письма с подписями разместил на своей странице в соцсети ведущий инженер-проектировщик Сергей Винокуров. Как он рассказал, письмо никуда не направляли, просто опубликовали его в интернете.

Замдиректора института Владимир Яцко пообещал, что никакого административного воздействия на подписавшихся под открытым письмом не будет:

- Среди них есть и начальники отделов. Я хочу, чтобы люди работали.

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