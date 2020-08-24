День независимости — на площади Независимости!3
- 24.08.2020, 22:54
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25 августа — важный день для всех белорусов.
"Завтра, 25 августа — важный день для всех белорусов, - пишет телеграм-каналу “Баста!” один из участников сегодняшнего митинга на площади Независимости в Минске. - 29 лет назад, 25 августа 1991 года, через три дня после провала переворота в Москве, состоялась историческая внеочередная сессия Верховного Совета БССР. Впервые он прошел под запрещенным ранее бело-красно-белым флагом.
В этот день в стране была приостановлена деятельность Коммунистической партии, а Беларусь наконец обрела независимость.
Завтра мы не просто соберемся на ежедневный митинг на площади Независимости, но и покажем, что готовы бороться за нашу свободу и независимость. День независимости — на площади Независимости!"