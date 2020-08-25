Ведущий новостных программ Сергей Савицкий ушел с СТВ в знак протеста

Ведущий новостных программ Сергей Савицкий ушел с СТВ в знак протеста6
- 25.08.2020, 8:06
- 6,980
Журналист опубликовал в соцсетях фото трудовой книжки с «Погоней».
Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в «Фейсбуке».
Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил подпись: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Подробности случившегося он не озвучил.
Савицкий рассказывал на СТВ о новостях экономики, ранее — о спорте, работал на радио и ОНТ.
За последние недели многие журналисты ушли с гостелевидения и из изданий. Это сотрудники Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, «НТВ-Беларусь», БелТА.