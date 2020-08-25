Ведущий новостных программ Сергей Савицкий ушел с СТВ в знак протеста 6 25.08.2020, 8:06

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Сергей Савицкий

Фото: naviny.by

Журналист опубликовал в соцсетях фото трудовой книжки с «Погоней».

Ведущий новостных программ Сергей Савицкий покинул телеканал СТВ. О своем увольнении журналист написал в «Фейсбуке».

Савицкий опубликовал фото с трудовой книжкой и оставил подпись: «Ну вот и все! Просто хочу остаться честным по отношению, в первую очередь, к самому себе». Подробности случившегося он не озвучил.

Савицкий рассказывал на СТВ о новостях экономики, ранее — о спорте, работал на радио и ОНТ.

За последние недели многие журналисты ушли с гостелевидения и из изданий. Это сотрудники Белтелерадиокомпании, ОНТ, СТВ, «НТВ-Беларусь», БелТА.

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