закрыть
25 августа 2020, вторник, 9:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане выгнали из своего микрорайона карусельщиков «таракана»

9
  • 25.08.2020, 8:16
  • 13,305
Минчане выгнали из своего микрорайона карусельщиков «таракана»

Видео с позором лукашистов стало хитом местных чатов.

Карусельщиков, ездящих по Минску с красно-зелеными флагами и песней «Саня останется с нами», с позором выдворили из микрорайона Каскад, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

Этот район возле метро Молодежная был ареной атак на демонстрантов 9-11 августа.

Агитколонну здесь ждало фиаско. Люди стали кричать на них с балконов и свистеть, а один житель заблокировал им движение своим автомобилем. Они были вынуждены выключить песню про Саню. Тем временем сбежались подростки.

Тогда головной автомобиль бросился в объезд по тротуару. А когда вырвался из окружения, повернул в нарушение знака «Только направо».

Все это попало на видео, ставшее хитом местных чатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш