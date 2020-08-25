Минчане выгнали из своего микрорайона карусельщиков «таракана» 9 25.08.2020, 8:16

13,305

Видео с позором лукашистов стало хитом местных чатов.

Карусельщиков, ездящих по Минску с красно-зелеными флагами и песней «Саня останется с нами», с позором выдворили из микрорайона Каскад, сообщает телеграм-канал «Нашей Нивы».

Этот район возле метро Молодежная был ареной атак на демонстрантов 9-11 августа.

Агитколонну здесь ждало фиаско. Люди стали кричать на них с балконов и свистеть, а один житель заблокировал им движение своим автомобилем. Они были вынуждены выключить песню про Саню. Тем временем сбежались подростки.

Тогда головной автомобиль бросился в объезд по тротуару. А когда вырвался из окружения, повернул в нарушение знака «Только направо».

Все это попало на видео, ставшее хитом местных чатов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».