Премьер Польши: От разрешения ситуации в Беларуси зависит судьба Центральной Европы 3 25.08.2020, 8:34

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Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Матеуш Моравецкий призвал польских политиков развязать «гордиев узел».

Премьер-министр Матеуш Моравецкий пригласил всех руководителей парламентских клубов и представителей политических сил польского сейма (нижней палаты парламента) на встречу, посвященную событиям в Беларуси. Встреча должна состояться в среду, сообщает «Польское радио».

«По мнению польского правительства, ситуация в Беларуси требует политического диалога. Недавно в Польше состоялись выборы, перед политиками три года работы и сотрудничества между властями и оппозицией», – отметил Матеуш Моравецкий.

- Поэтому я пригласил представителей всех присутствующих в парламенте политических партий принять участие в обсуждении вопроса Беларуси. Это сегодня крупнейшая зажигательная точка. Здесь мы должны действовать сообща. От того, как мы решим эту проблему, как развяжем этот гордиев узел, зависит будущее всей Центральной Европы.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик считает, что развитие событий в Беларуси очень важно не только с точки зрения Польши, но также с точки зрения всей Европы. «Ситуация в Беларуси требует политического диалога», - отмечает Дворчик.

- С одной стороны, будут представлены прежние шаги, сделанные в связи с событиями в Беларуси. Речь идет о шагах Польши как внутри государства, так и на международной арене. С другой стороны, мы рассчитываем также на совместное обсуждение развития ситуации у наших соседей и того, какую позицию Польша должна занять.

По мнению Михаила Дворчика, необходимо детально обсудить развитие событий в Беларуси. По словам политика, «развитие событий в Беларуси очень важно не только с точки зрения Польши, но также с точки зрения всей Европы. Необходимо вести диалог, вынимая из политического контекста эту проблематику».

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