«Cолигорские ребята показали, что единство и взаимовыручка работают» 2 25.08.2020, 8:53

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Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так же можно добиться и выполнения главного требования белорусов.

«Наши солигорские ребята показали, что единство и взаимовыручка работает - пишет читатель телеграм-канала «Баста!» из Солигорска - мне кажется, что вся страна должна посмотреть на этот пример и перестать бояться. Забастовке быть, и это мы решаем как и что нам делать.

Мы поставили жесткий ультиматум и мы не пошли на уступки, поэтому наш товарищ уже на свободе.

Главным ультиматумом все еще остается непременный уход Лукашенко, и мы добьемся его выполнения».

Напомним, что вчера солигорские шахтеры добились освобождения председателя своего стачкома Анатолия Бокана.

Стачком «Беларуськалия» выдвинул силовикам ультиматум. Шахтеры заявили, что если милиция не освободит одного из лидеров протестов Анатолия Бокана и других арестованных до 14:30, то работники предприятия соберутся у Солигорского РОВД.

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