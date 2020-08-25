Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси

Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси1
- 25.08.2020, 8:59
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Восхитительное видео.
Белорусы из 80 городов мира записали манифест за свободную Беларусь, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:
...Мы будем дальше власть долбить,
Без избиений, крови, слез,
Из дома мирно выходить,
Не поощряя гнев и злость.
Я верю, что мы победим!
И станет Беларусь свободной,
«Страну мы им не отдадим»,
В борьбе жестокой, но бескровной.
И вот, спустя уж много лет,
Мы будем жить в том государстве,
Где страха и репрессий нет,
И где забудем мы о рабстве…