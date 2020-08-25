Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси 1 25.08.2020, 8:59

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ФОТО: SVABODA.ORG

Восхитительное видео.

Белорусы из 80 городов мира записали манифест за свободную Беларусь, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:

...Мы будем дальше власть долбить,

Без избиений, крови, слез,

Из дома мирно выходить,

Не поощряя гнев и злость.

Я верю, что мы победим!

И станет Беларусь свободной,

«Страну мы им не отдадим»,

В борьбе жестокой, но бескровной.

И вот, спустя уж много лет,

Мы будем жить в том государстве,

Где страха и репрессий нет,

И где забудем мы о рабстве…

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