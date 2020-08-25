закрыть
25 августа 2020, вторник, 9:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси

1
  • 25.08.2020, 8:59
  • 1,151
Белорусы из 80 городов мира записали Манифест свободной Беларуси
ФОТО: SVABODA.ORG

Восхитительное видео.

Белорусы из 80 городов мира записали манифест за свободную Беларусь, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни»:

...Мы будем дальше власть долбить,
Без избиений, крови, слез,
Из дома мирно выходить,
Не поощряя гнев и злость.

Я верю, что мы победим!
И станет Беларусь свободной,
«Страну мы им не отдадим»,
В борьбе жестокой, но бескровной.

И вот, спустя уж много лет,
Мы будем жить в том государстве,
Где страха и репрессий нет,
И где забудем мы о рабстве…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш