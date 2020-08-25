Яд для Навального: чем он похож на «Новичок» 25.08.2020, 9:03

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Отвечают известные ученые.

Известные российские химики рассказали «Новой газете» о составе и свойствах яда, которым был отравлен Алексей Навальный.

ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ЮРИЙ ПАНЧИН — О ТОКСИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ ИНГИБИТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ

— Один из самых распространенных нейромедиаторов в организме – ацетилхолин, — объясняет доктор биологических наук, заведующий лабораторией «Изучение информационных процессов на клеточном и молекулярном уровнях» в Институте проблем передачи информации РАН Юрий Панчин. — Например, когда мы сжимаем руку, мотонейронами спинного мозга выбрасывается ацетилхолин, который действует на рецепторы мышечных клеток. Также нейроны с нейронами могут общаться посредством ацетилхолина. Чтобы это действие закончилось, нужно, чтобы ацетилхолин куда-то делся, иначе, например, мышца останется все время в сжатом состоянии, или, наоборот, мышечные клетки «привыкнут» к его присутствию и потом перестанут реагировать на возбуждение, т.е. будет паралич. Поэтому нужен специальный белок, который разрушает ацетилхолин, это и есть холинэстераза.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат, в частности, самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман, к ним же принадлежит «Новичок».

Более мягкие ингибиторы холинэстеразы легко «отмываются», т.е. с течением времени испорченная холинэстераза может восстановиться. Некоторые другие ингибиторы холинэстеразы приделываются к ней намертво, поэтому надо ждать полного вывода испорченной холинэстеразы из организма.

Блокаторы холинэстеразы вызывают довольно четкие симптомы. Во-первых, очень сильное сужение зрачка. Мышцы зрачка очень чувствительны к ацетилхолину. Этот эффект противоположен действию атропина, который приводит к расширению зрачка. Кроме того, наблюдается усиленное выделение слизи из носа, слез из глаз, расстройства желудка, недержание мочи и судороги. В условиях, когда сразу говорили о возможном отравлении, это первое, что приходит в голову посмотреть. Если у него эти симптомы были, то это был бы первым очевидным намеком на использование самой распространенной группы ядов. Как антидот сразу используют атропин, вместе с промыванием кишечника и гемодиализом.

— В какой форме можно этот яд внести в организм человека? Подмешать в чай, что-то еще?

— В случае с «Новичком» яд просто впитался через кожу. На войне это обычно аэрозоли.

— Вы говорили, что поврежденную холинэстеразу можно «отмыть», или же, как я понимаю, она может выйти из организма и замениться на нормальную. Значит ли, что можно прогнозировать полное выздровление после такого отравления?

— Не знаю, ибо за время действия яда могло многое произойти. К сожалению, известно, что бывают и долгосрочные последствия.

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР НИУ ВШЭ ВАСИЛИЙ ВЛАСОВ — О ВЕЩЕСТВЕ, НАЙДЕННОМ В ОРГАНИЗМЕ НАВАЛЬНОГО

— Ингибиторы холинэстеразы — очень большой круг веществ, наиболее известны из них — отравляющие нервно-паралитические газы. Холинэстераза — это фермент, разрушающий ацетилхолин. Ацетилхолин отвечает за передачу сигналов между нервными клетками. Если блокировать действие холинэстеразы — могут последовать судороги и возбуждение, на войне это может означать — смерть на поле боя. До конца XX века продолжали разрабатываться боевые отравляющие вещества, принадлежащие к данному классу. Кстати, «Новичок» также входит в число ингибиторов холинэстеразы.

Важно, что ингибиторы холинэстеразы не могли попасть в организм в процессе оказания экстренной медицинской помощи. Если бы для отравления использовались барбитураты или вещества типа фентанила, то да, их могли использовать в больнице. Но ингибиторы холинэстеразы в больнице в данной ситуации применяться не могли.

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