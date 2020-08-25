«Баста!»: План действий на вторник, 25 августа 25.08.2020, 9:11

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Бессрочный протест - до победы!

Телеграм-канал «Баста!» и другие независимые телеграм-каналы обратились сегодня к белорусам:

— Мы продолжаем двигаться вперед, наращивать уличный протест и расширять Всебелорусскую забастовку.

План на сегодня:

Протест

Выходим на локальные акции в любой точке городов и поселков в любое время. Долбим власть со всех сторон.

Договариваемся об акциях в чатах своих домов, кварталов и микрорайонов. Мы - партизаны, и действуем по-партизански: быстро, четко, организованно.

Несмотря на праздник, не забываем о главном. В Молодечно по адресу улица Янки Купалы 50 в 12.00 начнется прощание с убитым Героем Беларуси Никитой Кривцовым.

Учителя проводят акцию с требованием честных выборов возле Министерства образования (Минск, Советская, 9). Начало - в 15.00. Поддержите!

Вечером празднуем День Независимости - собираемся на центральных площадях, общаемся, танцуем, поем, обсуждаем новости.

Минск - площадь Независимости, 18.00. Остальные города - в это же время на центральных площадях.

Забастовка

Создаем стачкомы на каждом заводе, в каждой организации. Выбираем наиболее авторитетных товарищей и поручаем им организацию забастовки. Как организовать? Очень просто - прекратить работать, остановить станки и производственные мощности.

Не даем себя забалтывать. Не даем себя обмануть. Не ведемся на предложения "не нагнетать ситуацию", "потерпеть", "остыть".

У нас очень четкие, понятные, измеримые требования и никакой компромисс до их выполнения недопустим!

Требования

Они просты:

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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