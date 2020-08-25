Трамп: Коронавирус можно победить и без вакцины 6 25.08.2020, 9:18

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что это произойдет быстрее, чем думают многие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна может победить коронавирус, независимо от того, появится ли вакцина.

Об этом он сказал, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, сообщает пресс-служба Белого дома, передает nv.ua.

«И это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит», — отметил Трамп.

По его словам, сейчас три потенциальные вакцины проходят последний этап клинических испытаний.

«И мы ожидаем, что вакцина будет доступна до конца года, а может быть, намного раньше», — добавил Трамп.

В течение последних недель начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca принимают участие десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 000 человек.

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