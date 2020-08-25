Ученые выяснили, к чему приведет невероятный прогиб магнитного поля Земли
- 25.08.2020, 9:38
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В NASA оценили последствия.
Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, который улавливает и отталкивает заряженные частицы от Солнца. Однако над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана ученые зафиксировали необычно слабое место, пишет lenta.ua.
Из-за него заряженные частицы опускаются ближе к поверхности, чем обычно. Магнитосфера Земли «прогибается» под их воздействием.
Аномальный «прогиб» пока не оказывает серьезного воздействия на магнитные поля в глубине земного шара и на поверхности Земли. При этом ученые NASA все равно с 1992 года отслеживают и изучают уязвимость, потому что частицы в ее области могут вывести из строя бортовые компьютеры и помешать сбору данных со спутников.
Как сообщает NASA, исследовательские группы по геомагнитной, геофизике и гелиофизике прогнозируют будущие изменения аномалии в магнитном поле, что поможет подготовиться к будущим вызовам для спутников и людей в космосе.
По словам исследователя Лаборатории гелиосферной физики в NASA Goddard Шри Канекал, эти (заряженные от Солнца – «Профиль».) частицы тесно связаны с магнитным полем, которое направляет их движение. Следовательно, любое знание частиц также дает информацию о геомагнитном поле.