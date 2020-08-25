Ученые выяснили, к чему приведет невероятный прогиб магнитного поля Земли 25.08.2020, 9:38

10,125

В NASA оценили последствия.

Магнитное поле Земли действует как щит вокруг планеты, который улавливает и отталкивает заряженные частицы от Солнца. Однако над Южной Америкой и южной частью Атлантического океана ученые зафиксировали необычно слабое место, пишет lenta.ua.

Из-за него заряженные частицы опускаются ближе к поверхности, чем обычно. Магнитосфера Земли «прогибается» под их воздействием.

Аномальный «прогиб» пока не оказывает серьезного воздействия на магнитные поля в глубине земного шара и на поверхности Земли. При этом ученые NASA все равно с 1992 года отслеживают и изучают уязвимость, потому что частицы в ее области могут вывести из строя бортовые компьютеры и помешать сбору данных со спутников.

Как сообщает NASA, исследовательские группы по геомагнитной, геофизике и гелиофизике прогнозируют будущие изменения аномалии в магнитном поле, что поможет подготовиться к будущим вызовам для спутников и людей в космосе.

По словам исследователя Лаборатории гелиосферной физики в NASA Goddard Шри Канекал, эти (заряженные от Солнца – «Профиль».) частицы тесно связаны с магнитным полем, которое направляет их движение. Следовательно, любое знание частиц также дает информацию о геомагнитном поле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».