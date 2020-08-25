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Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова

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  • 25.08.2020, 9:47
  • 5,197
Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова

Белорусскому народу пожелали стойкости в его борьбе.

Ультрас киевского «Динамо» — WBC (White Boys Club) — почтили память Никиты Кривцова, найденного погибшим после участия в акциях протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси, сообщает Charter97.org со ссылкой на Instagram.

Болельщики киевского «Динамо» пожелали белорусскому народу стойкости в его борьбе.

28-летний Никита пропал 12 августа. Его тело было обнаружено через десять дней. По данным семьи, им сообщили, что молодой человек был найден повешенным. Родственники Никиты не верят в версию СК о «суициде» и считают, что смерть была связана с участием в мирных акциях протеста.

Впрочем, в соцсетях пишут, что парня могли убить, а потом инсценировать суицид. СК утверждает, что гибель мужчины с «происходящими событиями в стране» не связана.

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