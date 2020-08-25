Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова

Болельщики киевского «Динамо» почтили память белоруса Никиты Кривцова2
- 25.08.2020, 9:47
- 5,197
Белорусскому народу пожелали стойкости в его борьбе.
Ультрас киевского «Динамо» — WBC (White Boys Club) — почтили память Никиты Кривцова, найденного погибшим после участия в акциях протеста против фальсификации президентских выборов в Беларуси, сообщает Charter97.org со ссылкой на Instagram.
Болельщики киевского «Динамо» пожелали белорусскому народу стойкости в его борьбе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Перед маршем ми вшанували пам'ять загиблого фаната з Білорусі - Микити Кривцова. Микита зник 12 серпня під час акцій протесту, а знайшли його тільки 22 серпня, на жаль, уже мертвим. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким... Білоруському народу ми бажаємо сил та стійкості у їх боротьбі! Жыве Беларусь!
28-летний Никита пропал 12 августа. Его тело было обнаружено через десять дней. По данным семьи, им сообщили, что молодой человек был найден повешенным. Родственники Никиты не верят в версию СК о «суициде» и считают, что смерть была связана с участием в мирных акциях протеста.
Впрочем, в соцсетях пишут, что парня могли убить, а потом инсценировать суицид. СК утверждает, что гибель мужчины с «происходящими событиями в стране» не связана.