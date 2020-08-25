«Что за цирк? Диктатор конкретно тронулся!» 51 25.08.2020, 10:02

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Как за рубежом реагируют на истерику таракана с автоматом.

В сети появилось видео, как Лукашенко вместе со своим 15-летним сыном Николаем прилетел во Дворец независимости, возле которого находились протестующие — в бронежилете и с автоматом в руках. Демонстративное появление президента Беларуси не осталось незамеченным: немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало жест Лукашенко «открытой угрозой демонстрантам», а литовцы и латыши, как сообщает AFP, выстроились в живую цепь в поддержку белорусской оппозиции и повторили «Балтийский путь» — мирную акцию протеста 1989 года.

«Что за цирк?! Лукашенко — псих!» — восклицают читатели болгарского издания «Дневник» (перевод - inosmi.ru). По их словам, появление Лукашенко означает его готовность закончить, как Чаушеску, Альенде и прочие…

neut

Диктатор конкретно тронулся

bat_plamen

Лукашенко очень боится «любви народа»!

quatro_4×3

Руководитель с автоматом без магазина! Он такой же кретин, как и Путин — не имеет ничего общего с руководителем. Если диктатор берет в руки автомат или пистолет — все, считай, его дни сочтены. Ему осталось несколько недель, не больше. В последние годы было достаточно таких примеров. Вы их все прекрасно знаете, нет смысла перечислять.

asroma1927

Руководитель чего этот психопат? Это бывший начальник колхоза с параноидальной шизофренией, считающий, что он президент Беларуси, хотя на выборах он проиграл. Батька закончит как Чаушеску и Кадафи. На глазах у испуганного Путина.

antonio_vivaldi

Клинически подтверждено, что Лукашенко психопат. Еще в советское время, в 1978 году ему в психиатрической клинике поставили диагноз «мозаичная психопатия»

profesionalist

Если он отдаст приказ стрелять по людям, его ждет судьба Чаушеску. Военный трибунал тут же его приговорит к смертной казни при первом же подобном бунте. Лучше все-таки потерять власть, а не жизнь. Достаточно он уже вынес из казны.

ivanpopov

Что за цирк?! Он несет автомат, как герлыгу (пастуший посох). Хорошо, что ему хотя бы магазин не дали, а то он бы автоматом как булавой размахивал. Глядя на это деревянное ложе и нейлоновую рукоятку, кажется, что это какой-то учебный образец. Но какой смысл брать с собой в вертолет компактную версию винтовки для десантников с отстегнутым магазином? Пусть наймут военного, чтобы он дал Лукашенко пройти курс молодого бойца.

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