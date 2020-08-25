Более 200 медиков Витебска потребовали провести новые выборы 2 25.08.2020, 10:09

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Фото: news.vitebsk.cc

Также они требуют прекращения насилия и привлечение к ответственности силовиков.

Медики Витебска подписываются под письмом с требованием прекратить репрессии в стране и провести новые президентские выборы, пишет Euroraduio.fm.

Свои подписи под открытым обращением оставили уже 236 медицинских работников-из Витебской областной клинической больницы, Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Витебской детской областной клинической больницы, Витебской областной клинической инфекционной больницы, а также ряда других учреждений здравоохранения Витебска.

Медики не признают официальные результаты президентских выборов и требуют провести новые — честные, прозрачные, с присутствием наблюдателей. Также они требуют полностью обновить состав ЦИК и других избирательных комиссий. Среди других требований-прекратить репрессии, освободить политзаключенных и снять с них обвинения, привлечь к ответственности силовиков, виновных в превышении служебных полномочий, а также тех, кто участвовал в фальсификациях на выборах.

Два пункта требований касаются непосредственно пострадавших медиков:

Немедленно снять все обвинения с задержанных во время мирных акций протеста медицинских работников, полная их реабилитация и привлечение к ответственности лиц, которые задерживали и применяли физическое и психологическое насилие над медицинскими работниками в нарушение Женевской конвенции.

Прекратить любые преследования альтернативных мнений и высказываний, а также угрозы и запугивание медицинских работников, участвующих в мирных акциях протеста.