закрыть
25 августа 2020, вторник, 13:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Француз в Минске: Я просто вышел на улицу и получил осколком гранаты в грудь

7
  • 25.08.2020, 10:43
  • 7,114
Француз в Минске: Я просто вышел на улицу и получил осколком гранаты в грудь
Фото: REUTERS/VASILY FEDOSENKO

Иностранцы свидетельствуют о преступлениях лукашистов.

Разгон мирных манифестаций, неизвестность, беспокойство за судьбу близких — проживающие в Беларуси иностранные граждане стали свидетелями, а иногда и участниками исторических событий, передает rfi.fr.

15 августа французская радиостанция Europe1 опубликовала рассказ молодого француза, который приехал в Минск на несколько недель. «9 августа я просто вышел на улицу и получил осколком гранаты в грудь», — рассказал по телефону 24-летний Жоэль. «Силы безопасности и репрессии (в стране) очень и очень сильные», — поделился он своими наблюдениями. Друг Жоэля, белорус, вышедший из изолятора временного содержания, рассказал ему, что с ним случилось. «Он стоял 24 часа с поднятыми вверх руками. Каждый раз, когда он говорил, что ему больно, или когда он менял позу, то получал удары дубинкой. Отмечу, что он даже не участвовал в манифестациях, он был в парке с детьми, (возле него) остановилась машина, и ему сказали: «Ты идешь с нами». И его забрали», — рассказал Жоэль в эфире радиостанции. По словам француза, в стране чувствуется «настоящее желание, чтобы Лукашенко ушел».

Радиостанция Franceinfo публикует похожее свидетельство другого француза, но уже под вымышленным именем. Получив легкие ранения в грудь осколками шумовой гранаты, он сказал, что «это совсем не страшно» по сравнению с тем, что пережили другие. На следующий день ему даже позвонили из посольства Франции, так как видео со взрывом гранаты разошлось по социальным сетям.

В последующие дни молодой человек продолжал наблюдать за манифестациями, но уже «находясь вдали» от протестующих — из-за страха не только за себя, но и за свою знакомую, у которой поселился в Минске. «Я боюсь, что у нее будут проблемы», — сказал молодой актер-француз, который ранее неоднократно приезжал в Беларусь для участия в театральных постановках.

На вопрос радиостанции, не помогает ли статус иностранца в Беларуси избежать репрессий, молодой человек ответил: «Может быть, я чувствую себя более защищенным, но на самом деле это не факт». «Если бы меня арестовали и посадили в тюрьму, то не знаю, били ли бы меня меньше или больше, потому что я француз», — добавил он.

Французские СМИ уделяют немало внимания событиям в Беларуси, в прессе можно встретить много фотографий разгона манифестантов и последствий пыток белорусов в СИЗО. Но проживающие в Беларуси французские граждане не хотят комментировать протесты. К такому выводу пришла радиостанция Franceinfo. В том же материале другой французский гражданин, представившийся как Артур, рассказал, что его друзья-экспаты «боятся» и не хотят общаться с прессой. Они предпочитают не выходить на улицу, опасаясь попасть под волну произвольных арестов. Он сам работает в Минске уже десяток лет, занимаясь экспортно-импортными операциями, и боится, что белорусские власти не продлят ему вид на жительство, если он будет высказываться слишком резко по поводу Лукашенко. «Если они узнают, что ты активист, то сразу выдворят», — объясняет он.

Поэтому в первые послевыборные дни Артур предпочел оставаться дома. «Это был неподходящий момент для прогулки или похода в магазин, — с иронией объясняет он, — вас могли задержать, просто если вы оказывались в неподходящий момент в неподходящем месте». Действия силовиков, забирающих людей «без причины», он назвал настоящей «анархией».

И тем не менее, несмотря на страх быть выдворенным из страны и потерять работу, Артур называет происходящее в Беларуси «беспрецедентным» и «историческим моментом» и не жалеет, что находится в Минске. «Днем вы можете выходить, но вечером лучше не надо. Только если вы быстро бегаете», — шутит он. «Двадцать шесть лет у власти вызывают аллергию», — делает вывод француз, который приезжал на учебу в Беларусь еще в момент избрания Лукашенко президентом страны.

Практически все живущие в Беларуси экспаты, которые не оказались участниками или свидетелями событий, имеют знакомых или друзей, попавших в дни разгона манифестаций под милицейские дубинки. Многие не могли дозвониться до близких и знакомых. Об этом Franceinfo рассказал 18-летний Тома, который в дни выборов президента приезжал к подруге на север Беларуси. 9 августа интернет в стране был заблокирован, а на следующий день Тома должен был улетать. По возвращении во Францию он не получал от своей девушки никаких вестей и сильно волновался. Несколько дней спустя мобильная связь была восстановлена, и он узнал, что с подругой все в порядке и она даже смогла принять участие в субботней манифестации.

Тома собирается опять отправиться в Беларусь, Артур и не собирается ее покидать. Оба надеются на мирное разрешение ситуации и перемены.

История задержания в Минске 21-летнего чемпиона по вольной борьбе Танги Дарбеле всколыхнула швейцарские СМИ. Его задержали в первый день протестов и пять дней от спортсмена не было никаких новостей. Выйдя на свободу только 14 августа, он смог вернуться на родину 19-го. И только по прибытии в аэропорт Женевы он рассказал местному телеканалу RTS о том, что с ним произошло.

Вечером в воскресенье 9 августа Танги, который уже несколько месяцев живет и тренируется в Минске, возвращался в домой. «Был пустой бульвар, и я спросил у полиции, могу ли я по нему пройти. Мне сказали „без проблем“. Но сотню метров спустя мне сказали сесть в автобус и отвезли в тюрьму», — вспоминает он. По его словам, задержание было довольно спокойным: «Я был очень послушным. Я просто спросил, обязательно ли это, мне сказали замолчать, и я послушался». В «тюрьме», как называют белорусский центр временного содержания швейцарские СМИ, «было немного жестче», но не так, как с белорусами, — рассказывает Танги смущенно, как бы стесняясь вдаваться в подробности.

На вопрос журналиста: «Что вы подразумеваете под словом «жестче», Танги просто отвечает: «Нас били». «Мне повезло, так как меня быстро отселили от белорусов, которые там остались, мне их действительно жалко. Я оказался с иностранцами, и мне удалось этого избежать». На фоне рассказов об издевательствах над манифестантами Танги подтверждает, что много слышал, но не видел лично: «Иностранцы были изолированы (в отдельном помещении). Я только получил несколько ударов по прибытии (в изолятор), но не мне жаловаться».

Вместе с тем, спортсмен заявляет, что намерен вернуться в Минск для продолжения тренировок. «Я любил Беларусь, я ее люблю сейчас и буду любить. Да, я вернусь», — заявил Танги Дарбеле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш