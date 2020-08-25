«Яндекс» начал эвакуировать сотрудников из Беларуси 10 25.08.2020, 10:48

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Такое решение было принято после обысков силовиков.

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Беларуси часть сотрудников своего местного офиса, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома, рассказали двое источников, знакомых с ситуацией в компании, пишет The Bell. Это произошло после обысков силовиков, которые прошли в компании 13 августа.

Всего в белорусском офисе «Яндекса» работает порядка 300 человек, рассказали в пресс-службе компании. Часть из них компания на прошлой неделе вывезла из Беларуси в Россию, сказали двое собеседников, знакомых с ситуацией в белорусском офисе. Пока что речь идет не о большинстве, а о некоторых сотрудниках, уточнил один из них.

Часть из тех, кто уезжать из страны отказался, эвакуировали из Минска «на дачи», объяснил другой собеседник. Для решения проблемы белорусского офиса в компании действует специальный оперштаб: он помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется, говорит еще один собеседник.

Сам белорусский офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения и все сотрудники работают на удаленном режиме, рассказали в пресс-службе компании. «Некоторые сотрудники уехали из города», — добавили там.

Организовать вывоз сотрудников компании пришлось после того, как 13 августа в белорусский филиал «Яндекса» и Uber обыскали: тогда в офисы компаний пришли люди в черной одежде и с оружием в руках, представившиеся сотрудниками управления МВД по борьбе с оргпреступностью.

Что именно интересовало силовиков, до сих пор официально не известно, однако двое источников рассказали, что оперативники хотели получить данные о поездках сервиса «Такси». Сделать этого им не удалось, утверждают оба. В Беларуси, как и в России, действует свое законодательство, которое позволяет получить требуемые данные законным путем — однако эта ситуация была совершенно не такой, говорит один из собеседников.

«В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были», — подтвердили в пресс-службе компании. Помимо «Такси», минский офис «Яндекса», открытый в 2011 году, занимается развитием других ключевых продуктов «Яндекса» — «Поиска», «Почты», «Картинок», «Рекламы», «Карт» и так далее, говорится на сайте компании.

После обысков в белорусских «Яндексе» и Uber свой офис в Минске решила закрыть Rakuten, владелец сервиса Viber. Его гендиректор Джамел Агауа объяснял, что из-за внезапных обысков у «соседей» в компании «решили эвакуировать наш офис ради безопасности». «Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин», — рассказывал Агауа. Если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Беларусь, говорил он: «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе».

За день до обысков в «Яндексе» белорусские IT-компании подписали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы. «Мы не эксперты в политике, но мы эксперты в технологичном бизнесе. В стране формируются условия, в которых технологичный бизнес не сможет функционировать. Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — говорилось в письме.

В тот же день основатель PandaDoc, одного из самых успешных стартапов с белорусскими корнями, Микита Микадо призвал белорусских силовиков «переходить на сторону добра» и пообещал помочь, если решение тяжело принять по материальным причинам — к нему уже обратились больше 500 человек.

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