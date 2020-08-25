Трусливый таракан в истерике и требует от своих силовиков невозможного 17 25.08.2020, 10:50

25,814

Защищаем своих!

Защищаем своих. Не допускаем задержаний участников митингов и демонстраций.

«Трусливый таракан в истерике и требует от своих силовиков невозможного - остановить цунами протестов, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!». - Они, понимая, что бессильны против сплоченных людей, меняют тактику и пытаются задерживать людей, которые идут поодиночке.

Вчера так были задержаны несколько участников митингов в Минске, Бресте, Гродно.

Мы легко можем этому помешать.

Защищаем своих - в первую очередь - тех, кто выступал на митингах. Проводим с акций в плотном кольце сторонников и не допускаем задержаний. В случае малейшей опасности - становимся в сцепку - опыт показал, что вырвать людей из нее при наличии "своих" рядом невозможно.

Не нужно 20 участникам митинга снимать видео задержаний - нужно защищать тех, кого задерживают. Нужно быть смелее, и тогда мы не только заставим отступить растерянных омоновцев, но и покажем им, что их действия бессмысленны».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.