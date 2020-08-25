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В Нидерландах коронавирус начали лечить грудным молоком

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  • 25.08.2020, 11:08
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В Нидерландах коронавирус начали лечить грудным молоком

Эксперимент проводится добровольно в одной из клиник.

Клиника в Нидерландах ищет добровольцев среди женщин, которые согласились пожертвовать свое грудное молоко. Ученые хотят проверить, можно ли его использовать для предотвращения заражения коронавирусом.

Как пишет Newsweek (перевод - unian.net, представитель Детской клиники Эмма при Амстердамском университетском медицинском центре сказал, что на призыв уже откликнулись 5000 женщин.

Сообщение на специальную электронную почту начали поступать с момента, когда ученые появились на телевидении и призвали добровольцев принять участие в исследовании.

"Мы ожидаем, что значительная часть этих женщин действительно пожертвует грудное молоко. И мы очень рады, что их так много", - сообщили в клинике.

Добровольцев попросят сдать 100 миллилитров грудного молока. Ученые исследуют эти образцы, чтобы установить содержание антител против коронавируса в них.

В ВОЗ объявили об обнаружении антител против COVID-19 в грудном молоке, однако, не известно, насколько они сильны. Также никто не знает, как долго они сохраняются в теле и могут ли защитить от болезни.

"Грудное молоко можно потенциально использовать для защиты групп риска, когда начнется вторая волна. Мы думаем, что после питья молока антитела цепляются к поверхности нашей слизистой оболочки. После этого они атакуют частицы вируса до того, как они смогут проникнуть в тело", - сказал председатель Детской клиники Эмма Ганс Ван Годоевер.

Он добавил, что женщины, которые, сами того не зная, были заражены коронавирусом, тоже могут иметь антитела. И такие клетки можно найти в их грудном молоке.

"Таким образом мы ищем матерей, которые были зараженны коронавирусом. Но зарегистрироваться могут даже те, кто не болел", - добавил ученый.

В Нидерландах призыв к сдаче образцов прозвучал на той же неделе, когда было опубликовано специальное исследование в журнале JAMA .

В нем говорилось о том, что передача коронавируса через грудное молоко маловероятно.

Также в этом месяце во время Всемирной недели грудного вскармливания ВОЗ призвал матерей продолжать кормить своих детей собственным молоком, несмотря на пандемию коронавируса.

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