Марк Галеотти: Москва не будет спасать Лукашенко, его эра закончилась 4 25.08.2020, 11:26

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Марк Галеотти

Кремль готов избавиться от утратившего легитимность диктатора.

Об этом словацкому изданию Pravda (перевод - inosmi.ru) заявил Марк Галеотти, эксперт по России и автор книги «Нам нужно говорить о Путине».

— Каковы сейчас приоритеты российского президента Владимира Путина в связи с событиями в Беларуси?

— Москве происходящее крайне неприятно. Она обеспокоена тем, что в сложившейся ситуации благоприятных вариантов у нее не осталось. Сначала Кремль надеялся, что Лукашенко удержится у власти, хотя его позиция и ослабла. Путин не слишком ему симпатизирует, но хотя бы хорошо его знает. Тем не менее Москва обдумывает, что будет после Лукашенко. Местная оппозиция выступает против Лукашенко, но не против России. Если так и останется, Москва может прийти к выводу, что это приемлемо.

— Может ли Москва избавиться от Лукашенко?

— Не думаю, что россияне обдумывают нечто, что могло бы напрямую привести к свержению Лукашенко. Но, с другой стороны, они могут подобное поддержать. Если Европейский Союз захочет предпринять какие-то конструктивные действия, то ему следует напомнить России, что Беларусь не Украина. Возможно, заинтересованные стороны начнут переговоры о передачи власти из рук Лукашенко. Я не утверждаю, что Путин проявит к этому интерес, но исключить этого тоже нельзя.

Лукашенко уже утратил всю легитимность. Москва не слишком ему симпатизирует. На протяжении многих лет Лукашенко вел свою игру, стараясь настроить Запад против России и наоборот. Кремль не доверяет ему и недолюбливает его. Никто в Москве не будет плакать по Лукашенко.

— Вы сказали, что Лукашенко утратил всякую легитимность. По его версии, в ситуацию в Белоруссии вмешиваются другие страны и НАТО. Он делает это от отчаяния, видя, что у него не остается возможностей выйти из ситуации без потери власти?

— Да. Интересно, что перед выборами он говорил, то это Россия вмешивается в дела Беларуси. Эра Лукашенко заканчивается. Ему нечего предложить. Он испробовал уже все, что делал раньше. И насилие, и слова о внешнем вмешательстве. Но смешно думать, что внешние силы действительно принципиально влияют на большинство белорусов.

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