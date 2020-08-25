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«Брестское пиво» продали армянскому другу Лукашенко

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  • 25.08.2020, 11:50
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«Брестское пиво» продали армянскому другу Лукашенко
Гагик Царукян

Сумма сделки не раскрывается.

Болгарская компания «Мультигруп Трэйд ООД» приобрела контрольный пакет акций пивоваренной компании «Брестское пиво», пишет naviny.by.

Договор о продаже государственного пакета акций в размере 89,73% был заключен 31 июля. Сейчас идет работа по исполнению этого документа. Ее планируется завершить до конца августа.

«Договор купли-продажи был заключен. Акции проданы в рассрочку. Покупатель должен перечислить деньги. Потом мы должны перевести ему акции. И уже потом можно будет говорить, что он стал акционером. Сейчас у нас идет работа по начальной реализации договора купли-подажи», — сообщили в комитете «Брестоблимущество».

Акции проданы на условиях предоставления социальных гарантий работникам и реализации инвестиционного проекта на предприятии, сказали в комитете. Детальная информация о сделке должна появиться на этой либо на следующей неделе.

«Брестское пиво» было признано экономически несостоятельным в 2014 году. В его отношении проводилась процедура санации, которая неоднократно продлевалась. Предприятие выставляли на торги шесть раз. Несмотря на значительное снижение цены, покупателей не находилось.

Новый владелец «Брестского пива» — «Мультигруп Трэйд ООД» — входит в армянский концерн Multi Group, пояснили в «Брестоблимуществе».

Multi Group был создан в 1998 году по инициативе бизнесмена Гагика Царукяна, который считается одним из самых богатых людей Армении. В концерн входит несколько десятков компаний, которые занимаются различной деятельностью — от производства коньяков, вин, водки и пива до импорта автомобилей и сжиженного газа, от горнодобывающей до фармацевтической промышленности, от туристических услуг до торговли одеждой.

Царукян является депутатом армянского парламента. Он основал партию «Процветающая Армения». В этом году его лишили депутатской неприкосновенности из-за уголовных дел по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и коррупции.

Армянский бизнесмен поддерживает дружеские отношения с Александром Лукашенко. В 2010 году Царукян открыл армяно-белорусский торговый дом «Ар-Бе». Его центральный офис находится в Ереване. В 2012 году в Минске бизнесмен запустил линию по розливу армянского коньяка. В 2013 году Лукашенко наградил Царукяна орденом Дружбы народов.

Бизнесмен не раз оказывал щедрый прием Лукашенко во время его визитов в Армению. Известно, что в подвале коньячного завода Царукяна хранится 400-литровая бочка коньяка, которую откроют в день свадьбы младшего сына Лукашенко Николая.

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