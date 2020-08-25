закрыть
25 августа 2020, вторник, 13:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Двое работников «телерадиокомпании «Витебск» объявили о забастовке

9
  • 25.08.2020, 12:08
  • 3,587
Двое работников «телерадиокомпании «Витебск» объявили о забастовке

Они требуют новых выборов.

Автор и ведущая программы «Время Арт» на «телерадиокомпании «Витебск» Татьяна Ивановская и главный инженер Владимир Зайцев так прокомментировали свое решение, пишет Telegram-канал NEXTA.

«Не видя другого пути в разрешении ситуации, сложившейся в стране после выборов и с целью скорейшей нормализации обстановки мы присоединяемся к национальной забастовке до выполнения наших требований».

Давайте поддержим Владимира и Татьяну! Сейчас они находятся в здании телерадиокомпании по адресу ул. Коммунистическая 8 в Витебске.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хренин хрена не слаще
Хренин хрена не слаще Алексей Мельников
Не простим Лукашенко
Не простим Лукашенко Максим Винярский
Наступило время окончательного выбора
Наступило время окончательного выбора Леонид Незвлин
Режиму пришел конец
Режиму пришел конец Анжелика Агурбаш