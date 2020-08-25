Двое работников «телерадиокомпании «Витебск» объявили о забастовке 9 25.08.2020, 12:08

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Они требуют новых выборов.

Автор и ведущая программы «Время Арт» на «телерадиокомпании «Витебск» Татьяна Ивановская и главный инженер Владимир Зайцев так прокомментировали свое решение, пишет Telegram-канал NEXTA.

«Не видя другого пути в разрешении ситуации, сложившейся в стране после выборов и с целью скорейшей нормализации обстановки мы присоединяемся к национальной забастовке до выполнения наших требований».

Давайте поддержим Владимира и Татьяну! Сейчас они находятся в здании телерадиокомпании по адресу ул. Коммунистическая 8 в Витебске.

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