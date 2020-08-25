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В Доме печати из-за «поломки» станка не напечатали номер газеты, где говорилось о «поломках» станков

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  • 25.08.2020, 12:41
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В Доме печати из-за «поломки» станка не напечатали номер газеты, где говорилось о «поломках» станков

Идеологи перешли к тактике мелкого пакостничества.

Еще одна беларуская газета стала жертвой «поломки» станка в типографии Белорусского дома печати. На этот раз не повезло свежему номеру «БелГазеты». Про это главный редактор издания Кирилл Живолович рассказал «Еврорадио».

Ирония в том, что часть номера посвящена именно попытке разобраться, почему в государственной типографии ломается печатная машина, когда туда приходят негосударственные издания с «неудобным» контентом.

Ранее Дом печати, сославшись на поломки, не смог напечатать три номера «Комсомольской правды в Белоруссии» и один номер «Народной воли». В них освещались уличные протесты в Беларуси.

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