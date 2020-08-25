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Стачком «Беларуськалия» опубликовал важное сообщение для жителей Солигорска

  • 25.08.2020, 12:30
  • 8,074
Стачком «Беларуськалия» опубликовал важное сообщение для жителей Солигорска

Бастующие получат помощь.

Стачком «Беларуськалия» опубликовал важное сообщение для бастующих жителей Солигорска.

"Всем, кто не выходит на работу и участвует в стачке, либо собирается это делать, - сообщает стачком. - Большая просьба приходить в офис Белорусского независимого профсоюза Солигорск, улица Богомолова, 13А) либо на центральную площадь города (в указанное стачкомом время) и отмечаться в списках стачки.

Это необходимо для того, чтобы получать финансовую компенсацию из стачечных фондов во время забастовки, когда вы остаётесь без заработной платы. В дальнейшем можно будет писать заявления по поводу ваших кредитов и рассрочек. На это также будут выделяться деньги.

К счастью, средств для объявивших стачку собрано уже большое количество - только в одной Беларуси собрано около 2 миллионов евро, не говоря уже про помощь от различных зарубежных фондов и помощь Евросоюза (53 миллиона евро).

Те кто уже участвует в стачке, и те, кто собирается бастовать, пожалуйста, не забываем про это. Расскажите знакомым и коллегам".

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