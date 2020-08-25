«Не боялся показать свои взгляды» 4 25.08.2020, 12:32

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Никита Кривцов

В Молодечно прощаются с протестующим, которого нашли повешенным в Минске.

25 августа в Молодечно пройдет прощание с Никитой Кривцовым, который был найден повешенным в Минске. Хотя он исчез во время разгонов протестов, в Следственном комитете настаивают, что его смерть не имеет криминального характера, но родственники в это не верят, передает «Белсат».

Никита Кривцов родился в Вилейке, жил в Молодечно, болел за местную футбольную команду. После свадьбы он жил в Жодино вместе с женой Еленой и маленькой дочкой. Никита Кривцов исчез 12 августа. По словам родственников, утром этого дня он поехал на работу в поселок Королев Стан под Минском. Тело Никиты Кривцова нашли 22 августа в лесополосе в границах Минска. По сообщению СК, он задушился, следов криминального характера на теле не было.

По информации из социальных сетей, а также от читателей «Белсата», последний раз номер телефона Кривцова был зафиксирован в РНПЦ Неврологии и нейрохирургии в Минске, что недалеко от того места, где сегодня нашли тело Никиты Кривцова. Рядом с РНПЦ неврологии также находится здание милиции.

23 августа нашлось видео, на котором Никита Кривцов 9 августа стоит перед рядом ОМОНа с бело-красно-белым флагом на площади в Молодечно.

Родные Никиты Кривцова в воскресенье обратились в Следственный комитет с заявлением «о привлечении невыясненных лиц к уголовной ответственности, которые применили насилие».

При этом СК отказался от процедуры опознания.

«Нам тело просто выкидывают в пакете без опознания. Никого не пускают, просто говорят: «Вывозите и смотрите в поле или на крыльце. Без следователя мы опознания делать не будем». А следователь отказывается туда ехать. И что нам делать? Кота в мешке забирать? Написали бумагу, что это суицид, и все – до свидания... Наверное, боятся того, что они сами натворили», – рассказала мать парня Анжелика Кохно.

Официальный представитель СК Сергей Кабакович в ответ отметил, что проводить опознание нет необходимости, «ведь мы и так знаем, кто этот человек (по условным предметным вещам)». Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела Никиты Кривцова. Как правило, она длится 10 дней, но потом этот срок может продлеваться. По результатам Следственный комитет может либо начать уголовное дело, либо отказать в его возбуждении.

«Он любил жизнь»

23 августа жена умершего Елена Кривцова подала в Следственный комитет заявление на возбуждение уголовного дела по факту смерти мужа, так как не исключает его похищения и убийства. Следствие же склоняется к версии самоубийства под предлогом желания Кривцовых развестись.

«Он был очень живым, любил жизнь и по-человечески не был таким крепким, чтобы себя убить. У него были большие планы на дальнейшую жизнь, не собирался ее заканчивать. Это совсем на него не похоже, что он задушился. Это не он так сделал», - считает Елена Кривцова.

Елена Кривцова не верит в версию, что причиной самоубийства мужа могло быть их решение расторгнуть брак.

«Года два у нас уже проблемы в браке, мы действительно обсуждали будущий развод, но это не было для него стрессом, мы спокойно об этом говорили. Мы думали, что где-то после сентября подадим заявление, но конкретной даты не назначали. Никита работал, продолжал увлекаться футболом - жил полноценной жизнью. О таком конце он точно не думал и мне не говорил», – рассказала Елена.

По ее словам, ее муж был «активен, боевой», не боялся «показать свои взгляды».

По словам одного из друзей Кривцова из Молодечно, который просил его не называть, когда утром 12 августа Никита собирался на работу, то взял с собой вещи, которые могут пригодиться в течение нескольких дней.

«Когда он исчез, мы сразу не беспокоились, потому что не исключали, что он скрылся. Иначе зачем брал те вещи? То есть он точно подозревал, что его могут задержать», – считает друг.

Прощание с Никитой Кривцовым состоится сегодня с 12.30 до 14.00 в ритуальном зале на улице Янки Купалы, 50 в Молодечно.

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