Учителя и преподаватели собираются бастовать с 1 сентября 18 25.08.2020, 12:37

9,086

Фото: «Радыё Свабода»

Это будет ему еще один удар по таракану.

"Я - молодой преподаватель из Белорусского государственного технологического университета, веду у нескольких групп студентов, - пишет подписчик телеграм-канала "Баста!". - Могу сказать с уверенностью, что абсолютное большинство из них молодые и инициативные ребята и точно также солидарны с протестным движением.

Также я уверен, что такая же картина и среди студентов всех факультетов и специальностей и не только нашего университета.

Считаю, что студенты - такие же полноправные члены гражданского общества, и забастовка студентов могла бы стать важной частью общей всебелорусской забастовки.

Я хотел бы воспользоваться данной платформой, чтобы сказать это всем студентам Беларуси:

Вас большинство, и преподаватели вас тоже поддержат!

Предлагаю начать учебную забастовку с сентября это года, если власти так и не выполнят наши требования!

Жыве Беларусь!"

"Есть предложение, которое нужно донести до учителей, - делится мыслями читатель телеграм-канала. - Пусть те, кто искренне раскаиваются или не имеют никакого отношения к фальсификациям, не выходят в сентябре на работу.

Можно взять больничный, ведь сейчас медики понимают ситуацию и пойдут навстречу. Две недели будет достаточно, чтобы обвалить всю систему образования.

Дети ничего не потеряют, потому что начало учебного года - это повторение прошлого. Главное сейчас - вернуть страну и власть народу.

Дети - это будущее, которое нельзя душить. Уже сейчас во дворах и на улицах дети с флагами кричат "Уходи" и поют "Перемен" и "Муры", они смотрят вперед!

Педагоги, присоединяйтесь!"

"Хорошо было бы, если бы учителя забили на работу, хотя бы на весь сентябрь - предлагает еще один читатель канала - а то он слишком яро про школу сейчас говорит.

Я проработал 2 года в школе, и моя зарплата была 450 рублей и знаю по себе все нагрузги простого педагога.

Если учителя перестанут работать, то по цепочке многие не смогут нормально работать тоже, дети же дома будут.

Это будет ему еще один удар под дых таракану"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.