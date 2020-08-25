CМИ: Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

CМИ: Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ1
- 25.08.2020, 13:09
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Украинский политик заразилась коронавирусом.
Состояние зараженной коронавирусом лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина.
Источники издании рассказали, что у Тимошенко не опускается температура ниже 39.
В то же время дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.