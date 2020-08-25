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CМИ: Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ

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  • 25.08.2020, 13:09
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CМИ: Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ
Юлия Тимошенко
Фото: ТАСС

Украинский политик заразилась коронавирусом.

Состояние зараженной коронавирусом лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина.

Источники издании рассказали, что у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.

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