CМИ: Юлия Тимошенко в тяжелом состоянии, ее подключили к ИВЛ 1 25.08.2020, 13:09

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Юлия Тимошенко

Фото: ТАСС

Украинский политик заразилась коронавирусом.

Состояние зараженной коронавирусом лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оценивается как стабильно тяжелое. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает РБК-Украина.

Источники издании рассказали, что у Тимошенко не опускается температура ниже 39.

В то же время дочь Тимошенко Евгения и зять Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.

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