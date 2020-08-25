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1 сентября — пустые школы и аудитории вузов

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  • 25.08.2020, 13:33
  • 13,068
1 сентября — пустые школы и аудитории вузов
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Поддержим бастующих рабочих!

Забастовка учителей, студентов, школьников - важный и необходимый шаг. 1 сентября - пустые школы и аудитории вузов, пишет Telegram-канал "Баста!"

"Саша-таракан больше всего боится забастовок, это самый сильный удар по его карману, - пишет читатель. - Забастовка учителей, студентов, школьников - важный и необходимый шаг.

У меня четверо детей, трое ходят в школу, старший - студент БГУ. Уверен, что ничего страшного для их образования не будет, если месяц они посидят дома, а еще лучше - поучаствуют в протестах. Сегодня улица - лучшая школа.

Месяц - ничто по сравнению с потерянными годами правления таракана, с потерянным будущем. Мы 26 лет терпели и ждали. Что такое месяц по сравнению с этим?

Родители, договаривайтесь прямо сейчас в родительских чатах в Вайбере и Телеграме. Студенты, договаривайтесь прямо сейчас с одногруппниками. Убеждайте сомневающихся - это очень важно. 1 сентября - пустые школы и аудитории вузов. Поддержим бастующих рабочих!".

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