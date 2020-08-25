В Минске на акцию солидарности вышли работники рекламной индустрии 25.08.2020, 14:22

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Они стали в цепь возле Национального художественного музея.

Сегодня в Беларуси — семнадцатый день Всебелорусского протеста и Общенациональной забастовки.

В Минске сейчас проходит пикет работников рекламной индустрии в поддержку сотрудников Национального художественного музея. Ранее работники этого музея выходили на акции солидарности, в том числе против насилия со стороны силовиков по отношению к мирным гражданам.

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