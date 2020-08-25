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«Меня тронула решимость рабочих»

  • 25.08.2020, 14:53
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«Меня тронула решимость рабочих»
Фото: nn.by

Как белорусские бренды помогают протестующим.

Недавно СМИ рассказывали о том, как белорусские бренды останавливают коммерцию в соцсетях в знак солидарности. Сейчас многие из них возвращаются с рекламным контентом — но лишь для того, чтобы собрать деньги и передать их в фонды помощи пострадавшим, пишет tut.by.

Одним из первых о подобном решении сообщил концепт-стор OfficeLook. Вскоре к инициативе стали подключаться и белорусские дизайнеры, в частности Наташа Цуран.

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В связи с происходящим мы по прежнему не можем постить коммерческий и развлекательный контент! Заглядывайте на наш сайт и пишите в директ по необходимости (ссылка в описании). Также часть вырученных средств мы переведём в фонды помощи постаравшим беларусам! Надеемся на Ваше понимание и поддержку🤍❤️🤍 ... Беларусы, вы прекрасны! Спасибо каждому, кто вчера вышел! Спасибо всем, кто не остаётся в стороне! Думаю, задержанные слышали вчера нас! Самое главное не понижать градус! Для них важна наша поддержка! Чтобы они знали, что все не зря! P.S. Я слышала ИП тоже обьявили забастовку: «налоги только новому президенту!», ну штош...прекрасная инициатива! #жывебеларусь #мывместе2020 #мыедины #беларусь2020 #странамоеймечты #вместемысила #верамможампераможам #минск2020 #краинабеларусь #маякраинабеларусь

Публикация от Дизайнерская одежда (@natasha_tsuran)

— То, что происходило в стране — насилие над людьми, отсутствие интернета, — парализовало нашу работу, — признается Наташа. — Сначала были страх и бессилие, потом пришли шок и осознание всех ужасов… В такой период шить одежду и продавать ее было невозможно. Это и сейчас дается нашей команде с большим трудом, но мы все же приняли решение понемногу возобновлять работу.

Единственная действенная мотивация для работы сейчас, говорит дизайнер, это возможность помогать. Поэтому от 10 до 20% процентов прибыли бренда теперь будет уходить в фонд помощи протестующим.

— Мы глубоко переживаем за каждого пострадавшего и членов их семей и решили не оставаться в стороне, — комментирует Наташа. — События после выборов разделили жизнь белорусов на до и после. Я лично знаю нескольких человек, которые серьезно пострадали от действий силовых структур. Жесткие задержания, пытки, избиения и применение оружия против безоружных людей, по моему мнению, недопустимы! Человеческая жизнь, здоровье должны быть наивысшей ценностью.

Пообещали направить средства в фонд BY_help и другие марки: ZIBRA, MIA, LSD, The Young Cloth.

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Вчера мы возобновили работу магазина и задумались о том, чем еще мы можем помочь белорусам, которые пострадали во время мирных акций. Думали мы недолго. Теперь 20% от суммы покупки вещей по полной стоимости нашего бренда и бренда @milmil.store мы переведем в благотворительный фонд @byhelpby . ByHelp собирает средства на оплату штрафов, лечение пострадавшим в ходе арестов и протестов, поддерживает семьи, которые потеряли близких. Подробную информацию о фонде и ходе сбора средств вы можете найти в профиле фонда @byhelpby Мы, как и многие наши клиенты, не можем оставаться в стороне, когда вокруг нас происходит тотальная несправедливость и насилие. Расскажите друзьям об инициативе, будьте сильными и берегите себя! 🤍❤️🤍

Публикация от இ 𝖹𝖨𝖡𝖱𝖠 இ 𝖢𝖱𝖤𝖠𝖳𝖨𝖵𝖤 𝖢𝖫𝖠𝖭 (@zibraclan)

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Я Вера-руководитель бренда MIA. И я хочу помочь пострадавшим мирным и смелым белорусам. Помочь не только словом, но и делом. Команда MIA меня поддержала. Завтра начнётся летняя распродажа. 50% от прибыли с неё будет направлено на помощь пострадавшим в организацию «by_help» @byhelpby и «ИМЕНА» @imenamag . Это то немногое, что мы можем сделать, чтобы поддержать своих соотечественников. Заранее благодарим всех за участие в акции! И желаем скорейшего мира родной стране🤍

Публикация от ОДЕЖДА СУМКИ #MIA (@mia_moda__)

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Основатели марки LSD Clothing @darialebedzeva и @aptem.lebedev: . Друзья! . Слова плохо складываются в предложения. С 9-го августа мы буквально парализованы. Жить как раньше и работать как раньше не получается. Мы остановили постинг коммерческого и развлекательного контента на неопределенный срок. . Но часть команды по-прежнему в строю: отшивает и отправляет ваши заказы. Мы продолжаем их принимать . Начиная с этого месяца часть прибыли мы будем переводить в фонд @byhelpby - организацию, помогающую пострадавшим белорусам: раненым во время мирных протестов и уволенным по политическим причинам. . Скоро вернемся. Ушли на митинг. . Ваши LSD Clothing.

Публикация от Марка дизайнерской одежды (@lsd.clothing)

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Солидарность важнее репрессий🤍 Вторая неделя пошла, как наша работа либо остановилась, либо замедлилась в разы. Потому что невозможно не присоединиться к акциям солидарности против насилия, невозможно работать и думать о чём-то ещё. Мы думали, чем ещё можем быть полезны и как ещё, кроме участия в мирных акциях можем помочь. Решили, что 10% прибыли будем перечислять в фонд @byhelpby - организацию, которая помогает пострадавшим от репрессий белорусам: оплата штрафа, лечения, выплаты по потере работы. Просим с пониманием отнестись к тому, что мы возобновляем постинг коммерческого контента. К сожалению, без этой меры наша работа парализована. Сегодня будем ждать вас с 12:00-19:00!

Публикация от Женская одежда (@theyoung_clothes)

А KILLTODAY поддержит фонд солидарности BYSOL: на помощь потерявшим из-за политических репрессий работу уйдет весь полученный на этой неделе доход бренда.

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Прывітанее мае даражэнькія Я помню ночь 19 декабря 2010 года, когда мы пришли с площади, замёрзшие и убитые произошедшим, сидели в темноте и плакали, а где-то там, на проспекте омон догребал последних людей. Это чувство я никогда не забуду. Рухнувшие надежды и невозможность что-то изменить своими силами. Кандидаты, чьи светлые образы так вдохновляли на перемены. Встречи, ощущение волнения внутри, казалось вот, заветная дата, все изменится, за один вечер все рухнет и настанет новый прекрасный мир. Нас звали на площадь - мы пришли и мы бесконечно и так наивно доверяли. Было много друзей, знакомых, я помню всех кто был там в тот вечер, тех кого видела и просто знала что они где-то там в толпе. Мы созванивались, а связь обрывалась, потом военных подвезли... Но я так же помню знакомых, которые не из-за страха не пошли, а просто потому что «лень, какой смысл, у меня есть дела поважнее» Да, тогда я осуждала их и чувствовала предательство. С некоторыми оборвала связь навсегда. Да, может и ты сейчас это читаешь. Помню и тех кто смеялся и чувствовал своё превосходство над нами, тех кто называл «свядомыми» «дибилами» людей, пришедших на площадь (привет, всем моим одногруппникам, среди которых я не нашла тогда ни одного единомышленника) Считал нашу мову «колхозной», унижал флаг, называя его «сало с прожилкой» (Какое счастье что хоть сейчас эти сердечки 🤍❤️🤍 стали популярными) Когда сейчас кто-то обвиняет других за то что те постят еду и живут обычной жизнью, мне хочется спросить. А где вы были вечером 19 декабря 2010? Я не помню вас рядом, там, на площади. И не надо думать что тогда было по-другому, а сейчас-то да, сейчас все иначе, ага. Поверьте все развивается по одному и тому же сценарию. Единственное отличие что сейчас патриотом быть так модно и вроде в тренде, все так восхищаются и перешли на мову, которая была так вам омерзительна ещё год назад. Да, не исключаю что сейчас из-за такого стремительного распространения информации и развития интернета все может быть иначе, хотя бы в сфере освещения событий после и коммуникацией между людьми. Продолжение ↓ ↓ ↓

Публикация от 🧷СУМКИ ИЗ КОЖИ И НЕМНОГО МАГИИ (@killtoday)

— Меня очень тронула и вдохновила решимость рабочих с белорусских предприятий, — поясняет дизайнер и основатель бренда Милана Хасиневич. — Если честно, для меня стало открытием, насколько честные и смелые люди работают на наших заводах, какой харизмой многие из них обладают.

Милана признается, что не понаслышке знает, что такое тяжелый труд изо дня в день.

— Я очень много сил вложила в развитие своего дела, поэтому хорошо понимаю заводчан, их философию, поддерживаю их. И переведу все заработанные деньги в фонд солидарности, чтобы у тех, кого уволят за их взгляды, была материальная поддержка.

Поддержать уволенных рабочих (и не только) пообещал бренд Muraška Adziennie.

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Жывем у час, калі можна і трэба мяняць рашэнні ў залежнасці ад абставінаў. Вырашылі, што будзем больш карыснымі, калі працягнем працу. Мы зразумелі, што можам дапамагчы валанцёрам сабраць большую суму на падтрымку працоўных на заводах. - ўсю суму, сабраную ад продажу павязак ад сёння - перадамо ў фонд, гэта 100% ад кошта. - 20% ад кошта праданых ад сёння хустак перавядзем таксама. - прыблізны месячны заробак аднаго супрацоўніка завода перавядзем ужо ў бліжэйшы час. Разумеем, што гэта зусім няшмат, але пішам пра гэта, каб, можа, больш прадпрымальнікаў зразумелі, што нават маленькія бізнэсы і сумы ратуюць сітуацыю, кожны з нас важны. Калі вы даўно хацелі набыць штосці ў нас, але праз розныя прычыны адкладвалі, то зараз якраз той момант, калі гэта можна зрабіць і адначасова падтрымаць вялікую справу 🐜🐜 #разампераможам

Публикация от Muraška Adziennie (@adziennie.muraska.by)

О том, как именно они распределят заработанные деньги, можно узнать в их аккаунте в Instagram.

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