«Меня тронула решимость рабочих» 25.08.2020, 14:53

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Фото: nn.by

Как белорусские бренды помогают протестующим.

Недавно СМИ рассказывали о том, как белорусские бренды останавливают коммерцию в соцсетях в знак солидарности. Сейчас многие из них возвращаются с рекламным контентом — но лишь для того, чтобы собрать деньги и передать их в фонды помощи пострадавшим, пишет tut.by.

Одним из первых о подобном решении сообщил концепт-стор OfficeLook. Вскоре к инициативе стали подключаться и белорусские дизайнеры, в частности Наташа Цуран.

— То, что происходило в стране — насилие над людьми, отсутствие интернета, — парализовало нашу работу, — признается Наташа. — Сначала были страх и бессилие, потом пришли шок и осознание всех ужасов… В такой период шить одежду и продавать ее было невозможно. Это и сейчас дается нашей команде с большим трудом, но мы все же приняли решение понемногу возобновлять работу.

Единственная действенная мотивация для работы сейчас, говорит дизайнер, это возможность помогать. Поэтому от 10 до 20% процентов прибыли бренда теперь будет уходить в фонд помощи протестующим.

— Мы глубоко переживаем за каждого пострадавшего и членов их семей и решили не оставаться в стороне, — комментирует Наташа. — События после выборов разделили жизнь белорусов на до и после. Я лично знаю нескольких человек, которые серьезно пострадали от действий силовых структур. Жесткие задержания, пытки, избиения и применение оружия против безоружных людей, по моему мнению, недопустимы! Человеческая жизнь, здоровье должны быть наивысшей ценностью.

Пообещали направить средства в фонд BY_help и другие марки: ZIBRA, MIA, LSD, The Young Cloth.

А KILLTODAY поддержит фонд солидарности BYSOL: на помощь потерявшим из-за политических репрессий работу уйдет весь полученный на этой неделе доход бренда.

— Меня очень тронула и вдохновила решимость рабочих с белорусских предприятий, — поясняет дизайнер и основатель бренда Милана Хасиневич. — Если честно, для меня стало открытием, насколько честные и смелые люди работают на наших заводах, какой харизмой многие из них обладают.

Милана признается, что не понаслышке знает, что такое тяжелый труд изо дня в день.

— Я очень много сил вложила в развитие своего дела, поэтому хорошо понимаю заводчан, их философию, поддерживаю их. И переведу все заработанные деньги в фонд солидарности, чтобы у тех, кого уволят за их взгляды, была материальная поддержка.

Поддержать уволенных рабочих (и не только) пообещал бренд Muraška Adziennie.

О том, как именно они распределят заработанные деньги, можно узнать в их аккаунте в Instagram.

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