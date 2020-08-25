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Важно сломать схему

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  • 25.08.2020, 14:55
  • 12,657
Важно сломать схему

Как окружение Лукашенко наживается на высоком курсе доллара.

Второй день подряд банки готовы покупать валюту по более высоким ценам, чем были зафиксированы в результате торгов на БВФБ, пишет Telegram-канал «Экономика Беларуси».

Это значит, что на данный момент только избранные имеют доступ к покупке валюты на бирже.

Следовательно, в данный момент возрождается коррупционная схема из 1990-ых и 2011 года:

избранные дельцы (при содействии чиновников рангом не ниже министров) покупают валюту у государственных предприятий - экспортеров по биржевой цене и продают ее банкам (которые находятся в отчаянном положении).

Обществу нужно на это ответить. Ответом должна стать общественная сеть обмена валют. Возможно, этой схемой диктатор пытается купить лояльность окружения, потому важно сломать схему.

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