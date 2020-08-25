В Шарковщине на «пролукашенковском» митинге мужчина рассказал про Окрестино и вызвал шквал эмоций 19 25.08.2020, 16:27

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Вадим Рылов

Местный предприниматель взял микрофон и сорвал «тараканье» мероприятие.

В Шарковщине возле райисполкома 21 августа прошел митинг «в поддержку» Лукашенко.

К свободному микрофону подходили желающие и делились мнениями о событиях в стране. И вдруг что-то пошло не так: микрофон взял индивидуальный предприниматель Вадим Рылов — и напомнил о жестких разгонах мирных демонстрантов после выборов 9 августа, избитых силовиками людях. Сторонники Лукашенко кричали мужчине: «Уходи!». Другие люди его поддерживали: «Молодец, говори дальше!».

Портал tut.by поговорил с Вадимом и узнал, почему он решил выступить на «провластном» митинге.

— Когда я узнал, как избивают наших братьев, отцов, сестер, сыновей, матерей, — ужаснулся! Одну девушку из Полоцка я знаю лично, — сказал на митинге Вадим Рылов.

После этого на площади перед райисполкомом начался конфликт: одни прогоняли Рылова от микрофона криками «уходи!», вторые хотели, чтобы он высказался до конца: «Вадим, продолжай!».

Вадиму Рылову — 34 года. О себе он рассказывает, что 10 лет служил в МЧС, уволился оттуда в звании старшего лейтенанта, потом стал индивидуальным предпринимателем. Торговал на рынке, сейчас создал в деревне Новоселье возле райцентра швейную фабрику на 35 рабочих мест. Напомним, Шарковщина — один из самых бедных регионов страны.

— Раньше там была заброшенная школа, теперь — производство. Был готов уже его открывать, но события в стране после выборов пока не дают такой возможности. Поэтому фабрика начнет работать позже, — говорит Вадим Рылов.

Предприниматель говорит, что на митинг 21 августа в своем городе пришел «и как гражданин, и как патриот своего района и Беларуси, и как офицер»:

— Был в командировке, узнал, что в Шарковщине пройдет такой митинг. Решил пойти. Пока летел в самолете, написал речь. Основная мысль, которую я хотел донести землякам: давайте не будем делить белорусов на «правых» и «левых», на «правильных» и «неправильных», давайте объединяться. Еще я не смог, конечно, промолчать про избиения мирных граждан милицией. Хотел сказать, что это нужно прекращать, нужно искать компромисс, всем вместе общаться и решать, что делать в той ситуации, в которой оказалась страна. Но меня, к сожалению, там услышали единицы. Другие стали прогонять меня от микрофона криком «уходи!».

Вадим говорит, что некоторые жители Шарковщины признались ему, что «их заставляли идти на это мероприятие в приказном порядке».

— Но больше всего меня шокировало не это. Люди, которые после выборов рассказывали мне про фальсификацию при подсчете голосов на одном из участков, стояли в первых рядах на этом митинге! И громко кричали «за Лукашенко!». Когда я вышел к микрофону и увидел это, у меня слезы на глаза навернулись. Это реально драма — то, что происходит сейчас с людьми в Беларуси.

— Судя по видеоролику, ваша речь вызвала бурную реакцию горожан на площади.

— Большинство людей стояло молча. Человек десять кричали мне «уходи!» — «заводаторами» были работники райисполкома. Еще человек десять поддерживали меня: «Молодец! Продолжай!».

Основными оппонентами Вадима Рылова на митинге стала Наталья Орешкова, главный специалист Шарковщинского райисполкома (курирует сферу спорта и туризма), а также бывший зампред райисполкома, а теперь предприниматель Александр Далецкий.

Похожая история, кстати, произошла и вчера в Ганцевичах. К свободному микрофону на провластном митинге подошел ганцевичский пенсионер Василий Бурак. Его выступление пытались прервать, кричали, даже отключали звук, сообщает местный портал «Першы рэгiён».

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