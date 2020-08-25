Украинский депутат Игорь Гузь пришел в Раду с бело-красно-белым флагом 4 25.08.2020, 15:23

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Игорь Гузь

Большинство украинцев желает белорусам победы над диктатором и убийцей Лукашенко.

Украинский народный депутат Игорь Гузь пришел на заседание Верховной Рады Украины с бело-красно-белым флагом и поддержал белорусов. Свое обращение он опубликовал в «Фейсбуке».

«Братья и сестры, хочу сказать, что в украинском парламенте много депутатов, которые солидарны с вами, с вашим народом. Кроме того, большинство украинцев также желает вам победы над диктатором и убийцей Александром Лукашенко. Я сегодня с бело-красно-белым флагом в знак солидарности с каждым из вас, кто стоит на площадях, кто борется, кто рискует! За нашу и вашу свободу! Жыве Беларусь!» — сказал Игорь Гузь.

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