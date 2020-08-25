«Реальный способ помочь бастующим - заторы на дорогах утром» 2 25.08.2020, 15:28

4,910

Фото: nn.by

Белорус предложил несколько способов, которые помогут остановить автомобильное движение в знак солидарности.

Уже несколько дней Водители 97% организовывают пробки в утренние часы пик, чтобы помочь бастующим рабочим. Читатель телеграм-канала «Баста!» предложил несколько идей, которые помогут остановить движение в вашем городе.

«Забастовки сами собой не разгорятся, - пишет он. - Реальный способ помочь бастующим - заторы на дорогах утром. Это очень эффективно и пока не влечет контрмеры со стороны власти.

Делать одному это тяжело. Нужно договариваться и имитировать ДТП. Также нужно делать затор на перекрёстке, когда все выезжают тихонько на конец зелёного сигнала светофора, а с другой стороны - выезжают прямо в затор. Таким образом на перекрестке надолго создается «квадрат».

Приоритетны улицы с маршрутами городского транспорта к метро и к заводам. Нужно перекрыть 5 - 6 ключевых мест в городе. Имитируем лайтовое ДТП, когда машины зеркалами стукнулись. Обе могут находиться в своей полосе, но сблизились и получилось коснуться (лёгкая царапина). Дальше - сразу две аварийки, выходим и демонстративно звоним, тыкаем в телефон. Всем проезжающим говорим «уже вызвали, всё ок».

Так и стоим как можно дольше. ГАИ чаще всего приезжают через час, даже если их реально вызвать. В таком ДТП очень трудно найти виновного. Ущерб и штраф - минимальны. После первого раза делать такое с уже старым повреждением проще.

Лучше всего договариваться по районам. Достаточно по 2-4 участника (один из них вы). Выбирайте на карте улицы и перекрёстки и ищите добровольцев. Можете договариваться в 7:45 на встречу на обочине, вышли, всё обсудили и потом организованно выполнить затор. С друзьями веселее».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.