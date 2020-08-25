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Работники Витебского отделения БЖД направили обращение к областной власти

  • 25.08.2020, 15:55
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Работники Витебского отделения БЖД направили обращение к областной власти

Они требуют отставки Лукашенко и Ермошиной.

488 работников Витебского отделения БЖД подписались под коллективным обращением к областной и городской власти, а также своему руководству. В нем железнодорожники, в частности, требуют отставки Лукашенко и Ермошиной, а также признания выборов 9 августа недействительными. Обращение уже отправили в облисполком, горисполком и администрации БЖД, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Мы, работники УП «Витебское отделение Белорусской железной дороги», подписавшиеся под настоящим обращением, крайне обеспокоены ситуацией, происходящей в нашей стране с 9 августа 2020 года, после проведения выборов президента Республики Беларусь. С болью и сожалением наблюдаем за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, принимавших участие в уличных мирных протестах, случайных прохожих, автомобилистов, велосипедистов», — говорится в обращении работников Витебского отделения БЖД.

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