Евросоюз работает над санкциями в отношении официальных лиц Беларуси 7 25.08.2020, 16:29

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Фото: DPA

Решается вопрос о включении в список конкретных имен.

Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) намерена ускорить подготовку санкций в отношении официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими, пишет "Немецкая волна".

Решение будет принято в скором времени, заверила генеральный секретарь EEAS Хельга Шмид (Helga Schmid). По сведениям агентства dpa, решается вопрос о включении в список конкретных имен, в частности, Александра Лукашенко.

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