Евросоюз работает над санкциями в отношении официальных лиц Беларуси

Евросоюз работает над санкциями в отношении официальных лиц Беларуси7
- 25.08.2020, 16:29
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Решается вопрос о включении в список конкретных имен.
Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) намерена ускорить подготовку санкций в отношении официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими, пишет "Немецкая волна".
Решение будет принято в скором времени, заверила генеральный секретарь EEAS Хельга Шмид (Helga Schmid). По сведениям агентства dpa, решается вопрос о включении в список конкретных имен, в частности, Александра Лукашенко.